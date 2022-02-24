«Открытие»: Ситуация для российского рынка складывается по негативному сценарию

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям
Марс особенно ярок на утреннем небосклоне
- Вполне очевидно, что ситуация для российского рынка складывается по негативному сценарию. Поэтому торгов в России не будет до стабилизации обстановки. Говорить о каких-либо уровнях индекса МосБиржи, или значении пары USD-RUB представляется невозможным.
Неактуальная история
Открытие и закрытие торгов 22 февраля оказалось полной противоположностью. Если в первые часы торгов рынок нервно ждал известий с условного запада по поводу санкций, то уже к вечеру местные инвесторы переваривали поступившую информацию. По сути, Великобритания и США обложили очередными ограничениями банки, которые были под санкциями со времён возвращения Крыма. Дополнением лишь стал ВЭБ, но для экономики и внешней торговли РФ это далеко не самое неприятное. Вероятно, что наиболее жёстким ограничением выглядит то, что попутно наложены ограничения на структуры, которые находятся в собственности ВЭБ, среди которых оказался ПФК ЦСКА. Запрет американским организациям приобретать российский госдолг, выпущенный после 1 марта, не касается уже приобретённых бумаг. И, наконец, европейские и американские ограничения по займам на местных рынках вовсе не пугает российский бюджет, который финансируется за счёт внутреннего рынка уже долгое время. Остановка сертификации «Северного потока 2» смотрится в контексте народной пословицы «на зло маме отморожу уши». То есть шансы на нормализацию цен на газ в Европе потеряны окончательно, а полностью избавиться от российских поставок Европа сможет лишь в перспективе от 40 лет до бесконечности. Как итог, финиш российского рынка состоялся в зелёной зоне.
- По итогам основной сессии 22 февраля индекс МосБиржи - 3084,74 п. (+1,58%), а индекс РТС - 1212,17 п. (-1,18%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 430,550 млрд рублей, что вполне сопоставимо с объёмом на обвале рынка в предыдущий день.
Лидеры роста на 18:50 мск:
|
OZON-адр
|
1 463,5
|
16,2%
|
РусГидро
|
0,75
|
13,74%
|
ИнтерРАОао
|
3,31
|
11,96%
|
VK-гдр
|
468,8
|
11,62%
|
FIVE-гдр
|
1 720
|
11%
Лидеры снижения на 18:50 мск:
|
МосБиржа
|
113,36
|
-4,56%
|
Роснефть
|
428,65
|
-2,29%
|
МКБ ао
|
5,66
|
-2,25%
|
ПИК ао
|
695,8
|
-1,29%
|
ДетскийМир
|
92
|
-1,05%
- 6 отраслевых индексов выросли и 4 снизились. Самые большие потери были в секторе строительных компаний (-7,28%) на ожиданиях роста ставок и отсутствия инвестиций нерезидентов. Наиболее сильный рост показал сектор информационных технологий 5,71%). Кроме того, обратим внимание на сектор металлов и добычи (+4,29%). В секторе явно присутствуют неприкасаемые в отношении санкций компании. В частности, акции ГМК «Норникель» взлетели на 9,86%, а «Полюс» на 5,63%. Также отметим, что бумаги «ВСМПО-Ависма» (+1,18%) вовсе не участвовали в обвале рынка, так как за отсутствие компании в списке кандидатов на ограничение ратовал сам Boeing, да и другие авиастроители. Как минимум, доля РФ на мировом рынке титана составляет около 25%.
- Говорить о каких-либо корпоративных событиях в условиях крайне высокой волатильности рынка весьма сложно. Однако отметим, что коэффициент цена рынка к предполагаемой на 12 месяцев прибыли составляет 4,4, что не имеет мировых аналогов. Для наглядности, российские компании могут выкупить себя с рынка за 4 года и 2 квартала.
- Рубль во вторник провёл волатильные торги, но смог завершить день укреплением. Ситуация в среду, пока российский рынок отдыхал, несколько ухудшилась. На валютных торгах курс доллара и евро заметно укрепился, хотя прямых поводов для этого не было. Тем не менее, риторика западных стран остаётся жёсткой и намекает о том, что состоялись лишь санкции первой волны. Впрочем, вторая волна неизбежно принесёт убытки западным компаниям, а по сей причине может оказаться похожей на пену морскую. С другой стороны, ситуация остаётся сложной и такие события, как объявление режима чрезвычайной ситуации на Украине, обращения республик ЛНР и ДНР за военной помощью в Москву и др. вряд ли способствуют успокоению рынков.
- Минфин РФ решил размещать в будущем только новые выпуски ОФЗ, дабы избежать неожиданных распродаж со стороны нерезидентов. Подобный шаг осуществляется с целью защиты рынка в условиях геополитической неопределённости.
По состоянию на 23:50 мск 23 февраля:
- DXY – 96,21 (+0,2%),
- EUR-USD - $1,13 (-0,19%),
- GBP-USD - $1,354 (-0,33%),
- USD-JPY – 115,01 (-0,03%),
- USD-RUB – 81,16 (+2,99%),
- EUR-RUB – 91,70 (+2,52%).
Индексы США готовятся к дальнейшему падению
- Американские торги завершились падением индексов. Dow Jones находится на минимуме в текущем году и всему виной непредсказуемость геополитического конфликта вокруг Украины. Говорить о какой-либо макроэкономике в данном случае будет излишним, поэтому в сухом остатке глобальная нестабильность порождает множество негативных сценариев. Вполне очевидно, что падение рынков продолжится. В утренние часы фьючерсы на основные индексы США указывают на падение от 2% в Dow Jones до 2,5% в NASDAQ.
По итогам торгов:
- DJIA - 33131,76 п. (-1,38%),
- S&P 500 - 4225,50 п. (-1,84%),
- NASDAQ - 13037,49 п. (-2,57%).
Нефть и золото отражают повышенное восприятие риска
- Ситуация на азиатских рынках также негативная после объявления операции по защите Донбасса. Индексы акций активно снижаются, а вот сырьевые активы дорожают. Естественно, что наиболее высокое восприятие риска проявляется в нефти, поскольку есть прямые угрозы приостановки поставок и возникновения дисбаланса на глобальном рынке. Золото, как традиционный инструмент защиты от геополитической нестабильности, дорожает, игнорируя укрепление доллара.
По состоянию на 8:15 мск:
- NIKKEI 225 - 25929,68 п. (-1,97%),
- Hang Seng - 22925,60 п. (-3,11%),
- Shanghai Composite - 3458,12 п. (-0,89%).
- Brent - $101,39 (+4,70%),
- WTI - $96,48 (+4,76%),
- Золото - $1942 (+1,65%).