Комментарии «Открытие»: Ситуация для российского рынка складывается по негативному сценарию Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Марс особенно ярок на утреннем небосклоне Вполне очевидно, что ситуация для российского рынка складывается по негативному сценарию. Поэтому торгов в России не будет до стабилизации обстановки. Говорить о каких-либо уровнях индекса МосБиржи, или значении пары USD-RUB представляется невозможным. Неактуальная история Открытие и закрытие торгов 22 февраля оказалось полной противоположностью. Если в первые часы торгов рынок нервно ждал известий с условного запада по поводу санкций, то уже к вечеру местные инвесторы переваривали поступившую информацию. По сути, Великобритания и США обложили очередными ограничениями банки, которые были под санкциями со времён возвращения Крыма. Дополнением лишь стал ВЭБ, но для экономики и внешней торговли РФ это далеко не самое неприятное. Вероятно, что наиболее жёстким ограничением выглядит то, что попутно наложены ограничения на структуры, которые находятся в собственности ВЭБ, среди которых оказался ПФК ЦСКА. Запрет американским организациям приобретать российский госдолг, выпущенный после 1 марта, не касается уже приобретённых бумаг. И, наконец, европейские и американские ограничения по займам на местных рынках вовсе не пугает российский бюджет, который финансируется за счёт внутреннего рынка уже долгое время. Остановка сертификации «Северного потока 2» смотрится в контексте народной пословицы «на зло маме отморожу уши». То есть шансы на нормализацию цен на газ в Европе потеряны окончательно, а полностью избавиться от российских поставок Европа сможет лишь в перспективе от 40 лет до бесконечности. Как итог, финиш российского рынка состоялся в зелёной зоне. По итогам основной сессии 22 февраля индекс МосБиржи - 3084,74 п. (+1,58%), а индекс РТС - 1212,17 п. (-1,18%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 430,550 млрд рублей, что вполне сопоставимо с объёмом на обвале рынка в предыдущий день. Лидеры роста на 18:50 мск: OZON-адр 1 463,5 16,2% РусГидро 0,75 13,74% ИнтерРАОао 3,31 11,96% VK-гдр 468,8 11,62% FIVE-гдр 1 720 11% Лидеры снижения на 18:50 мск: МосБиржа 113,36 -4,56% Роснефть 428,65 -2,29% МКБ ао 5,66 -2,25% ПИК ао 695,8 -1,29% ДетскийМир 92 -1,05% 6 отраслевых индексов выросли и 4 снизились. Самые большие потери были в секторе строительных компаний (-7,28%) на ожиданиях роста ставок и отсутствия инвестиций нерезидентов. Наиболее сильный рост показал сектор информационных технологий 5,71%). Кроме того, обратим внимание на сектор металлов и добычи (+4,29%). В секторе явно присутствуют неприкасаемые в отношении санкций компании. В частности, акции ГМК «Норникель» взлетели на 9,86%, а «Полюс» на 5,63%. Также отметим, что бумаги «ВСМПО-Ависма» (+1,18%) вовсе не участвовали в обвале рынка, так как за отсутствие компании в списке кандидатов на ограничение ратовал сам Boeing, да и другие авиастроители. Как минимум, доля РФ на мировом рынке титана составляет около 25%.

Говорить о каких-либо корпоративных событиях в условиях крайне высокой волатильности рынка весьма сложно. Однако отметим, что коэффициент цена рынка к предполагаемой на 12 месяцев прибыли составляет 4,4, что не имеет мировых аналогов. Для наглядности, российские компании могут выкупить себя с рынка за 4 года и 2 квартала.

Рубль во вторник провёл волатильные торги, но смог завершить день укреплением. Ситуация в среду, пока российский рынок отдыхал, несколько ухудшилась. На валютных торгах курс доллара и евро заметно укрепился, хотя прямых поводов для этого не было. Тем не менее, риторика западных стран остаётся жёсткой и намекает о том, что состоялись лишь санкции первой волны. Впрочем, вторая волна неизбежно принесёт убытки западным компаниям, а по сей причине может оказаться похожей на пену морскую. С другой стороны, ситуация остаётся сложной и такие события, как объявление режима чрезвычайной ситуации на Украине, обращения республик ЛНР и ДНР за военной помощью в Москву и др. вряд ли способствуют успокоению рынков.

Минфин РФ решил размещать в будущем только новые выпуски ОФЗ, дабы избежать неожиданных распродаж со стороны нерезидентов. Подобный шаг осуществляется с целью защиты рынка в условиях геополитической неопределённости. По состоянию на 23:50 мск 23 февраля: DXY – 96,21 (+0,2%),

EUR-USD - $1,13 (-0,19%),

GBP-USD - $1,354 (-0,33%),

USD-JPY – 115,01 (-0,03%),

USD-RUB – 81,16 (+2,99%),

EUR-RUB – 91,70 (+2,52%). Индексы США готовятся к дальнейшему падению Американские торги завершились падением индексов. Dow Jones находится на минимуме в текущем году и всему виной непредсказуемость геополитического конфликта вокруг Украины. Говорить о какой-либо макроэкономике в данном случае будет излишним, поэтому в сухом остатке глобальная нестабильность порождает множество негативных сценариев. Вполне очевидно, что падение рынков продолжится. В утренние часы фьючерсы на основные индексы США указывают на падение от 2% в Dow Jones до 2,5% в NASDAQ. По итогам торгов: DJIA - 33131,76 п. (-1,38%),

S&P 500 - 4225,50 п. (-1,84%),

NASDAQ - 13037,49 п. (-2,57%). Нефть и золото отражают повышенное восприятие риска Ситуация на азиатских рынках также негативная после объявления операции по защите Донбасса. Индексы акций активно снижаются, а вот сырьевые активы дорожают. Естественно, что наиболее высокое восприятие риска проявляется в нефти, поскольку есть прямые угрозы приостановки поставок и возникновения дисбаланса на глобальном рынке. Золото, как традиционный инструмент защиты от геополитической нестабильности, дорожает, игнорируя укрепление доллара. По состоянию на 8:15 мск: NIKKEI 225 - 25929,68 п. (-1,97%),

Hang Seng - 22925,60 п. (-3,11%),

Shanghai Composite - 3458,12 п. (-0,89%).

Brent - $101,39 (+4,70%),

WTI - $96,48 (+4,76%),

Золото - $1942 (+1,65%). info4

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