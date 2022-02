«Фридом Финанс»: Сырьевой сегмент в зоне турбулентности

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 23 февраля основные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 снизился на 1,84%, до 4225 пункта, корректируясь четвертую сессию подряд. Dow Jones потерял 1,38%. Nasdaq упал на 2,57%, завершив на отрицательной территории пятый торговый день кряду. Почти все входящие индекс широкого рынка отрасли закрылись в минусе. Исключениями стали энергетические компании (+1,01%). В лидерах падения оказался технологический сектор (+2,73%).

Intel Corporation (INTC: +1,81%), GlaxoSmithKline (GSK: +1,01%) и Sanofi (SNY: +0,84%) заявили о планах представить свою вакцину против COVID-19 на одобрение регулирующих органов.

Генеральный директор Ford (F: -1,97%) опроверг сообщения о планах компании выделить производство электромобилей в отдельное предприятие.

Apollo Global Management (APO: -1,74%) приобретет Tenneco (TEN: +93,89%).

Геополитическая напряженность находится в центре внимания инвесторов, и она же подталкивает цены на нефть в область трехзначных значений. Резкий всплеск интереса участников торгов к покупке золота может сохраниться в ближайшие торговые дни. По нашему мнению, предстоящая сессия будет характеризоваться высокой волатильностью ввиду сохранения неопределенности на сырьевых рынках.

Доходность 10-летних трежерис повысилась на 1 б.п., до 1,98%, доходность «двухлеток» поднялась на 3 б.п., до 1,60%, доходность 30-летних госбондов увеличилась до 2,27%.

Торги 24 февраля на площадках Юго-Восточной Азии завершились падением. Китайский CSI 300 опустился на 2,03%, японский Nikkei 225 снизился на 1,81%, гонконгский Hang Seng потерял 3,21%. EuroStoxx 50 с открытия сессии падает на 3,41%.

Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $96,84 за баррель. Золото торгуется по $1909,2 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4180–4230 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные о динамике ВВП США за четвертый квартал (консенсус: +7,0% кв/кв).

Индекс настроений от Freedom Finance упал на 4 пункта, до 42.

S&P 500 продолжил снижение, преодолев зону поддержки, расположенную в районе 4230 пунктов. Индикаторы RSI и MACD указывают на развитие краткосрочного «медвежьего» тренда. В ближайшей перспективе бенчмарк может протестировать уровни поддержки по линиям Фибоначчи. Не исключается возможность отскока от локальных минимумов, однако среднесрочный тренд сохраняет нисходящую направленность в преддверии ужесточения финансовых условий.

В этот четверг, 24 февраля, квартальную отчетность представит Block Inc. (SQ), экс-Square Inc. Несмотря на ожидаемый рост выручки на 27,9% г/г, до $4,04 млрд, консенсус FactSet предполагает снижение скорректированной EPS на 28% г/г, до $0,23. Эта динамика объясняется высокими расходами на развитие бизнеса. Увеличение потребительской активности в конце года должно было способствовать росту выручки от обработки платежей и предоставления решений для ретейлеров. Однако мы не ожидаем уверенного повышения доходов ввиду негативного влияния коррекции биткоина, обслуживание транзакций с которым обеспечивало более 50% выручки SQ в течение прошлого года. За последние шесть месяцев акции SQ скорректировалась на 63% на фоне перетока капиталов из компаний «роста». Однако акции Block Inc. по-прежнему торгуются значительно дороже конкурентов: по мультипликатору P/E она оценивается в 227,6х при среднеотраслевом значении 52,9x. Это снижает привлекательность бумаг SQ для инвестиций в условиях ужесточения кредитных условий. В то же время в них сохраняется высокий долгосрочный потенциал роста.