«Фридом Финанс»: Диапазон для индекса Московской биржи до конца текущей сессии 1600–2250 пунктов

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 24 февраля на Московской бирже проходили в красной зоне. К 17:30 мск индекс Мосбиржи снизился на 37,7%, до 1920,9 пункта, РТС опустился на 42,1%, до 709,54, индекс голубых фишек упал на 38,7%, до 12322,76. Наиболее глубокое падение во второй половине дня зафиксировали TCS Group (2040,00, -54,55%), Сбербанк (104,10, -50,08%) и ВТБ (0,018, - 47,41%).

Утром на российском фондовом рынке наблюдалась повышенная волатильность, спровоцированная обострением геополитической ситуации. Но после 12:00 мск инвесторы начали выкупать многие из просевших акций, поэтому российские индексы стали восстанавливать позиции. В лидерах падения сегодня банки, против которых анонсируют экономические санкции.

После столь значительного снижения последует рост котировок, потому что многие инвесторы захотят выкупить акции, многие из которых фундаментально существенно недооценены. На данный момент прогнозировать начало масштабного отскока проблематично, необходимо внимательно отслеживать ситуацию. В текущих условиях наиболее активно будут дорожать сырье, энергоресурсы, металлы и, в частности, золото. Когда падение прекратится, стоит присмотреться к бумагам производителей и экспортеров этих товаров, так как именно они способны стать лидерами роста.

Котировки Brent поднялись на 7,03%, достигнув $100,66. Мы прогнозируем всплески волатильности в нефтяных ценах во время американской торговой сессии и считаем, что психологически значимый уровень $100 может быть пробит вниз. Диапазон для нефти на ближайшее время: $96,50–103,00 за баррель.

Российский рубль во второй половине дня начал восстанавливаться после существенной просадки. Вероятнее всего, этому способствовали принятые ЦБ меры. Регулятор ранее неоднократно заявлял о наличии у него возможностей для удержания курса на приемлемом уровне. С начала года Банк России сумел увести рубль ниже 80 к доллару и 90 к евро. После проведенных сегодня интервенций спекулятивный интерес к рублевым парам ослаб. Однако после выхода ЦБ из рынка после завершения сессии пара USD/RUB способна вновь подняться до 90, а EUR/RUB может вернуться к 99.

Индекс Московской биржи до конца текущей сессии останется в диапазоне 1600–2250 пунктов, РТС будет колебаться в пределах 600–1050 пунктов.