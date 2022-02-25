«Открытие»: Обвал на геополитическом обострении

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Обвал на геополитическом обострении

· Утро на российском рынке началось на фоне объявления специальной операции по демилитаризации Украины. Естественно, что едва начавшиеся утренние торги были остановлены. В 10:00 мск Московская Биржа возобновила работу, но до середины регулярной сессии сделки преимущественно проводились в рамках дискретных аукционов. В моменте индекс МосБиржи опускался до значения 1681,55 п., а индекс РТС 610,33 п., что является минимальным значением с зимы 2009 года.

· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 2044,43 п. (-33,72%), а индекс РТС - 780,34 п. (-36,39%).

· Излишним будет говорить, что все секторы российского рынка находились в глубоком минусе. Особенно сильное падение наблюдалось в финансовом секторе, поскольку Сбербанк и ВТБ оказались в зоне почти неизбежного риска внешних ограничений. Впрочем, как пишет Reuters, европейские чиновники пока не намереваются обсуждать вопрос отключения РФ от системы SWIFT. Акции «Газпрома» снижались до 126,53 рублей. Министр экономики ФРГ заявил о планах отказа от российского газа и угля. Вероятно, что первым в очередь на замену будут стоять США. В любом случае, пока рынок отыграл возникшее событие и ожидания ответных мер. Затем уже начнётся реакция на непосредственные решения Европы и США.

Центробанк взял рубль под контроль

· Рубль начинал день с резкого ослабления. В моменте курс доллара достигал 89,6%, а евро 99,99. Однако затем ЦБ РФ объявил о валютных интервенциях и расширении ломбардного списка. Как следствие, к середине торгов рубль вернулся к значению около 83,0 за доллар.

· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 8670 рублей.

· Ставки MosPrime выросли до 9,93% на день, 10,21% на неделю и 10,45% на месяц.

· Ситуация на Forex и рынках облигаций характеризуется бегством от риска. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала на 14 базисных пункта до 1,858%. По аналогичным германским бондам доходность упала на 10 базисных пункта ниже 0,13%. То есть классические защитные инструменты говорят о значительном «страхе» на рынке. Валютный рынок предоставляет схожую картину. Потери AUD и NZD составляют 0,9%-1,0%. Индекс доллара повышается почти на 1,0% и торгуется выше 97,10 п. Одновременно укрепляется иена в пределах 0,25% до 114,73 за доллар. Если же говорить о рынке драгоценных металлов, то безусловным чемпионом оказался палладий, который не только драгоценен, но также подвержен рискам перебоев с поставками.

По состоянию на 15:20 мск:

· DXY – 97,18 (+1,02%),

· EUR-USD - $1,118 (-1,12%),

· GBP-USD - $1,342 (-0,95%),

· USD-JPY – 114,71 (-0,23%),

· USD-RUB – 82,8 (+2,01%),

· EUR-RUB – 92,4 (+0,76%).

Германский рынок оказался слабейшим в фазе геополитического обострения

· Европейские индексы снижались. Stoxx 600 терял около 3%. Наиболее ощутимое падение в банковском секторе. Самое сильное снижение в германском DAX, поскольку немецкий бизнес в наибольшей степени пострадает от сокращения экономических связей с РФ.

· В банковском секторе под давлением акции финансовых организаций, имеющих бизнес в России. Бумаги Raiffeisen Bank, UniCredit и Societe Generale теряли от 7% до 14%.

· Сектор нефти и газа терял более 2%, хотя котировки Brent взлетели до $105 за баррель. Акции оборонных компаний, напротив, были в фаворитах, включая британскую BAE Systems, германскую Rheinmetall и французскую Thales.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 7277,17 п. (-2,95%),

· DAX - 13923,69 п. (-4,84%),

· CAC 40 - 6471,74 п. (-4,56%).

Рост сырьевых контрактов отражает риски перебоев с поставками

· Сырьевой рынок оказался среди растущих активах на опасениях по поводу перебоев с поставками. Brent дорожала на 8%, никель на 4%, а палладий почти на 6%. Впрочем, рост в палладии достигал 8% в течение дня. Несложно догадаться, что по данным активам РФ является одним из ключевых поставщиков на мировом рынке.

По состоянию на 15:20 мск:

· Brent - $104,45 (+7,86%),

· WTI - $98,92 (+7,40%),

· Алюминий - $3420 (+3,87%),

· Золото - $1962,6 (+2,73%),

· Медь - $9990,28 (+1,06%),

· Никель - $25535 (+4,67%),

· Палладий - $2612 (+7,02%).

Оборонные компании будут фаворитом на предстоящих торгах в США

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка от 2,2% в S&P 500 до 2,8% в NASDAQ.

· Основной идеей предстоящих торгов является геополитическая ситуация и связанные с ней риски. В фаворитах дня могут быть оборонные компании, а вот среди аутсайдеров окажутся акции роста.