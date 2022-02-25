Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 февраля: 5 501,1899 руб/1 г золота и 67,3700/1 г серебра ЦБ РФ с 25 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 501,1899 руб.

1 грамм серебра - 67,3700 руб.

1 грамм платины - 3 127,4099 руб.

1 грамм палладия - 7 322,4399 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 601,5899 р. (12,28%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,0000 р. (9,78%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 327,2701 р. (11,69%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1 171,4399 р. (19,04%) . dims

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