«Фридом Финанс»: Рост цен на сырьевые товары продолжается

Аналитики «Фридом Финанс»: Сессию 24 февраля основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 поднялся на 1,50%, до 4289 пунктов, Dow Jones прибавил 0,28%, Nasdaq вырос на 3,34%. Лучшую динамику показали ИТ-компании (+3,47%), а также сектора коммуникаций (+3,13%) и циклических потребительских товаров (+2,54%). Аутсайдерами стали производители нециклических потребительских товаров (-1,71%) и представители финансового сектора (-1,17%). South Jersey Industries, Inc. (SJI: +39,9%) будет приобретена Фондом инфраструктурных инвестиций по цене $36 за акцию. Сделка будет оплачена денежными средствами, премия к цене закрытия составляет 53%.

Компания Clover Health (CLOV: +21,6%) отчиталась лучше ожиданий и представила сильный прогноз на ближайший год.

Skillz (SKLZ: -19,9%) недотянула до предварительных оценок по выручке и прибыли. Негативным моментом отчетности стали повышенные расходы на маркетинг.

Геополитическая ситуация привела к росту цен на энергоносители и может усилить сокращение реальных доходов. Несмотря на готовность США и Японии выпустить большое количество нефти на рынок, аналитики выразили сомнение, что это окажет значительное влияние на растущие цены. Более того, по последней информации, Китай не планирует в ближайшее время присоединяться к скоординированным дополнительным поставкам.

Накануне от спикеров ФРС поступало мало информации относительно экономических перспектив и изменения ставки в марте. Представители ЕЦБ, в свою очередь, дали понять, что ситуация на Украине может замедлить сворачивание программы монетарного стимулирования.

Доходность 10-летних трежерис находится на отметке 1,97%, что на 1 б.п. ниже показателя вчерашней сессии. Доходность «двухлеток» опустилась на 3,2 б.п., до 1,568%.

Торги 25 февраля на площадках Юго-Восточной Азии завершились преимущественно в плюсе. Китайский CSI 300 увеличился на 0,97%, японский Nikkei 225 поднялся на 1,95%, гонконгский Hang Seng потерял 0,59%. EuroStoxx 50 с открытия сессии прибавляет 0,27%.

Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $99,08 за баррель. Золото растет до $1925,1 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4240–4340 пунктов.

Сегодня будет опубликован базовый индекс расходов на личное потребление PCE за январь (прогноз: +0,5% м/м и +5,2% г/г после +0,5% м/м и +4,9% г/г в декабре).

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 42 пунктов.

S&P 500 накануне осуществил отскок. Индикатор RSI поднимается к нейтральному уровню, а MACD указывает на продолжение развития «медвежьего» тренда, не демонстрируя сигнала к развороту. Среднесрочный тренд сохраняет нисходящую направленность в преддверии ужесточения финансовых условий.