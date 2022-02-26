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Курсы валют ЦБ РФ на 26 февраля: 83,5485 руб/доллар США и 93,5994 руб/евро

ЦБ РФ с 26 февраля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 83,5485 руб.
  • 1 евро - 93,5994 руб.
  • 10 китайских юаней - 132,3250 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 3,3803 р. (3,89%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 4,1694 р. (4,26%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 5,1600 р. (3,75%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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