«Фридом Финанс»: ММК и Русагро отчитаются за IV квартал

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Рынок продемонстрировал смешанную торговую динамику. Префы Мечела (+45,10%) оказались лидерами. Аутсайдерами стали акции HeadHunter (+26,22%), возможно, на фоне опасений, что санкции в отношении крупных игроков финсектора не пройдут бесследно для бизнеса компании. Пара USD/RUB опустилась к отметке 83, торговый оборот к вечеру был менее 5 млн лотов, но и нефть откатилась на уровень 23 февраля.

ММК (+0,32%) опубликует операционные и финансовые результаты. Ожидается, что выручка по итогам прошлого года повысилась на 83% г/г и составила $11,75 млрд, благодаря увеличению объемов производства и роста цен на стальной прокат. EBITDA прогнозируется на уровне $4,5 млрд, что соответствует рентабельности 38%. Ориентир по прибыли: $3 млрд. Дивиденды за четвертый квартал должны составить 5,1руб. на акцию, что соответствует доходности 10,5% в котировках на 25 февраля.

Русагро (+5,08%) представит финансовые результаты. Консенсус предполагает рост выручки на 25% по итогам прошлого года, до 207,5млрд руб. с EBITDA на уровне 42,7 млрд руб., прибылью в объеме 34 млрд руб. с маржей 16,5%.

Торговые идеи временно не публикуются. На фоне высокой волатильности рынка следует проявлять исключительную осторожность.

Высокая волатильность сохранится. Ориентиров не обозначаем.