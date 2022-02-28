«Открытие»: Обзор на неделю с 28 февраля по 4 марта 2022 года

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

· Внешний фон негативный. В России валютные торги стартуют в 10:00 мск. Начало работы фондового рынка пока не определено. В любом случае, ожидания говорят лишь о негативной динамике

Итоги предыдущей недели

За прошедшую неделю индекс МосБиржи упал с 3393,31 п. до 2470,48 п., а индекс РТС с 1391,31 п. до 936,94 п. Пара EUR-USD снизилась с $1,1325 до $1,1267. USD-RUB поднялась с 77,30 до 83,0, а EUR-RUB с 87,55 до 93,0. Нефть Brent подорожала с $93,54 до $97,93 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1899,80 до $1910,40 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 1024,09 до 1026,99 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4348,87 п. до 4384,65 п.

Отечественный рынок провёл неделю в потоке негативных геополитических событий. Признание независимости республик ЛНР и ДНР спровоцировало первый обвал, а начало специальной операции породило рекордный провал индексов 24 февраля. Однако пока сложно говорить, что худшее для рынка позади. Лавина санкционных решений наваливалась на Россию в течение всей недели и лишь усилилась на выходных. Впрочем, инициаторы санкций уже достигли таких пределов, за которыми наносится прямой и непоправимый ущерб для их собственных экономик, вплоть до потери статуса резервных валют для доллара США и евро. В любом случае, ограничительные меры расширяются и захватывают всё большее число компаний и секторов рынка, что, скорее всего, продолжит давить на индексы в течение предстоящей недели.

Западные площадки также жили в ожидании геополитических новостей, но весьма быстро от них абстрагировались к пятнице. Поводом для этого стали данные по ценам личного потребления в США. Core PCE ускорил рост до 5,2% в январе, что оказалось немногим больше прогнозов на уровне 5,1%. Общий PCE ускорился до 6,1%. Однако рост потребительских расходов за январь составил 2,1%, что говорит о высокой активности потребителей. Для рынка это оказалось позитивным сигналом. В ФРС также нет единого мнения о необходимости ускоренного повышения ставки, поскольку текущая геополитическая ситуация может потребовать от регулятора больше мягкости. Впереди новая неделя и что-то подсказывает о её крайне беспокойной динамике, которая вряд ли будет определяться статистикой. Тем не менее, рассмотрим предстоящие события.

События предстоящей недели

Япония начнёт неделю с данных по промышленному производству за январь. Объёмы выпуска могли снизиться на 0,7%. Розничные продажи в Австралии могли вырасти за январь на 0,4%. В США выйдут данные по внешней торговле за январь. Индекс деловой активности PMI в Чикаго мог снизиться в феврале до 63,0 п. с 65,2 п. в январе. В России отчётность по МСФО предоставят «ФосАгро», «РусАгро» и ММК.

Во вторник наступает новый месяц, а значит начинается публикация финальных значений индексов деловой активности в производстве различных стран. Производственный PMI Китая мог снизиться в феврале до 49,9 п. с 50,1 п. в январе. PMI КНР в производстве от Caixin мог повыситься до 49,5 п. с 49,1 п. в январе. Утром в рамках азиатской сессии Резервный Банк Австралии примет решение по ставке, но изменений с уровня 0,1% не ожидается. Производственный показатель еврозоны ожидается на уровне 58,4 п. В США расходы на строительство могли увеличиться на 0,2% за январь. ISM США в производственной сфере ожидается на уровне 58,0 п. с 57,6 п. в январе. В России выйдет отчётность по МСФО от «Детского мира», «Русгидро», «Интер РАО». «Мосэнерго» отчитается по РСБУ.

На ночь среды намечено выступление президента США Джо Байдена. Затем отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. Австралия может сообщить статистику ВВП за IV квартал, когда рост экономики в годовом выражении замедлился до 3,0% с 3,9%. Безработица в Германии могла остаться на уровне 5,1% в феврале. ОПЕК+ проведёт заседание по планам производства. Инфляция в еврозоне могла ускориться до 5,3% в феврале с 5,1% в январе. Далее внимание переключится на данные по рынку труда в США. ADP Services может сообщить о 350 тыс. новых рабочих мест в частном секторе за февраль. Банк Канады может повысить ставку на 25 базисных пункта до 0,5%. Выступит президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. Далее отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Закроет американский день статистики публикация «Бежевой книги» ФРС. В России опубликуют квартальную оценку ВВП за IV квартал. Далее рост реальных зарплат за декабрь, объём розничных продаж за январь (ожидается 3,4%), а также безработица за январь. «Алроса» отчитается по МСФО за IV квартал. Polymetal предоставит предварительную оценку своих результатов за IV квартал. Московская Биржа сообщит данные по объёму торгов за февраль. Также выйдет отчётность по МСФО от Сбербанка и «Аэрофлота».

В четверг будут публиковаться индексы деловой активности в сфере услуг и сводные индикаторы по различным странам. Сводный индикатор деловой активности еврозоны ожидается на уровне 55,8 п. Сводный индикатор деловой активности Великобритании ожидается на уровне 60,2 п. Днём выйдет ещё один важный показатель цен производителей еврозоны. Ожидается ускорение роста до 26,9% в годовом выражении с 26,2% в январе. Далее протокол заседания ЕЦБ. В США первичные обращения за пособием по безработице за прошлую неделю, а также индексы деловой активности в сфере услуг, включая ISM в непроизводственной отрасли. В этот день также выступит председатель ФРС Джером Пауэлл. В России отчитываются «ЛУКОЙЛ», VK Group, МТС.

Ночью в пятницу выступает президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. Япония может сообщить о сохранении безработицы на уровне 2,7% в феврале. В Великобритании выйдет индекс деловой активности в строительном секторе. Розничные продажи еврозоны могли увеличиться на 1,5% за январь. В США выйдут данные от министерства труда. Ожидается 450 тыс. новых рабочих мест и снижение безработицы до 3,9% в феврале. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России отчитаются «Московская Биржа», «Ростелеком», Global Ports, «Магнит», «Мосэнерго», «Юнипро».

Акции сырьевых и оборонных компаний пользуются спросом у азиатских инвесторов

· Азиатские рынки начали новую неделю в минусе. Ограничения, принимаемые против России беспокоят инвесторов непредсказуемыми последствиями для глобальной экономики. Впрочем, некоторые надежды всё же возлагаются на переговорный процесс, который стартовал накануне между РФ и Украиной.

· Японские инвесторы продолжают сомневаться в перспективах высокотехнологичных компаний в условиях высоких ставок и рисков. Акции Tokyo Electron и Advantest теряли до 1,0% и 2,0%. Бумаги Japan Tobacco обвалились на 2,6% из-за закрытия производств на Украине. Акции нефтяной Inpex подорожали на 2% на фоне резкого взлёта котировок нефти. Промышленное производство Японии сократилось за январь на 1,3% при ожиданиях снижения на 0,7%. Основной проблемой стало влияние роста заболеваемости штаммом Omicron и ухудшение ситуации с поставками компонентов для автомобилестроительной отрасли.

· Индексы в Китае и Гонконге также находились под давлением. Впрочем, рост котировок сырьевых контрактов поддерживал интерес к сырьевым компаниям. Также инвесторы в КНР покупали акции оборонных предприятий. Индекс оборонных компаний повышался почти на 1,8%.

По состоянию на 8:30 мск:

· NIKKEI 225 - 26524,76 п. (+0,18%),

· Hang Seng - 22589,24 п. (-0,78%),

· Shanghai Composite - 3449,39 п. (-0,06%).

Goldman Sachs предсказывает стагфляцию в мировой экономике

· Сырьевой рынок в полной мере отражает реакцию спекулянтов на вероятные перебои с поставками материалов из РФ. Нефть дорожает на 5% и более, палладий на 6% и более, алюминий почти на 4%. Инициативы по заморозке резервов и операций ЦБ РФ могут стать барьером на пути российских поставок ресурсов. РФ это около 10% мирового производства нефти, это 35% американских потребностей в палладии, это 25% производства титана в мире и многое другое.

· Goldman Sachs повысил свой прогноз цены Brent в ближайший месяц с $95 до $115 за баррель. Аналитики банка предсказывают высокие риски сценария стагфляции в мировой экономике. В GS даже полагают, что это спровоцирует рост цены золота до $2150 за тройскую унцию.

· На рынке нефти, по сути, уже сформировался дефицит предложения. Статистика января показывает, что ОПЕК+ отстаёт от собственного графика восстановления добычи на 972 тыс. бар. в сутки. Соответственно, любые перебои с поставками, даже на краткое время, могут спровоцировать резкий рост котировок, а долгосрочные перебои вовсе обновить рекорды цены нефти.

По состоянию на 8:50 мск:

· Brent - $99,13 (+5,32%),

· WTI - $96,59 (+5,46%),

· Алюминий - $3489,5 (+3,93%),

· Золото - $1910,9 (+1,23%),

· Медь - $9935,17 (+0,48%),

· Никель - $24740 (+1,56%),

· Палладий - $2517,5 (+6,64%).