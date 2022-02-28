Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 февраля: 5 136,3101 руб/1 г золота и 68,0000/1 г серебра ЦБ РФ с 26 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 136,3101 руб.

1 грамм серебра - 68,0000 руб.

1 грамм платины - 2 833,8799 руб.

1 грамм палладия - 6 634,7798 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 364,8799 р. (6,63%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6300 р. (0,94%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 293,5299 р. (9,39%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 687,6599 р. (9,39%) . dims

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