«Фридом Финанс»: Инфляция остается главным вызовом для ФРС

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Сессию 25 февраля основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 поднялся на 2,24%, до 4385 пунктов, Dow Jones прибавил 2,51%, Nasdaq вырос на 1,64%. Все входящие в S&P 500 сектора продемонстрировали положительную динамику, а в лидеры роста вышли производители сырья и материалов (+3,58%) и нециклических потребительских товаров (+3,12%), а также поставщики коммунальных услуг (+3,14%).

Результаты GMV Farfetch (FTCH: +39,4%) за четвертый квартал превысили консенсус. Прогнозы компании на 2022 год также оказались сильнее общерыночных ожиданий.

Block (SQ: +26,1%) отчитался лучше прогноза по EBITDA и чистой выручке. Аналитики отмечают высокие показатели вовлеченности пользователей CashApp и более сильные, чем у PayPal (PYPL), результаты в целом.

Выручка и EPS Foot Locker (FL: -29,8%) за четвертый квартал прошлого года превзошли ожидания, но годовой прогноз оказался значительно ниже общерыночных ориентиров.

Несмотря на геополитическую напряженность, внимание участников фондового рынка США сосредоточено на комментариях ФРС относительно ужесточения монетарной политики. На данный момент Джером Пауэлл придерживается ранее заявленных планов по повышению процентных ставок в марте, указывая на угрозу дальнейшего ускорения инфляции. Сильным драйвером для ее роста выступает дорожающая нефть, а недавний всплеск волатильности в ценах на сельскохозяйственные товары, как пишет WSJ, может усилить ценовое давление на потребительские расходы. Украина и Россия обеспечивают около 30% мирового экспорта пшеницы, 19% поставок кукурузы и 80% — подсолнечного масла. Это подчеркивает степень уязвимости цен на продовольственные товары. Конфликт оказывает давление и на цепочки поставок: нарушено судоходство из Украины и российских портов (WSJ). Россия — крупный производитель палладия, никеля, кобальта и неонового газа. Запрет на поставки этого сырья из страны способен оказать дополнительное давление на рынок микрочипов. Решение ЕС закрыть свое воздушное пространство для российских рейсов может привести к повышению стоимости транспортировки грузов из Европы в Азию. Опрос, проведенный FT, выявил обеспокоенность инвесторов тем, что ранее спрогнозированных шести повышений ставки на 25 б.п. в этом году окажется недостаточно для контроля инфляции.

Торговые площадки Юго-Восточной Азии 28 февраля продемонстрировали разнонаправленную динамику. Китайский CSI 300 вырос на 0,18%, японский Nikkei 225 поднялся на 0,19%, а гонконгский Hang Seng потерял 0,24%. EuroStoxx 50 с открытия сессии снижается на 3,47%.

Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $99 за баррель. Золото растет до $1904 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4300–4380 пунктов.

Сегодня будет опубликован индекс Chicago PMI за февраль (прогноз: 63 пунктов после 65,2 в январе). Если фактический результат совпадет с ожиданиями, это будет свидетельствовать о снижении деловой активности в США.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 41 пунктов на фоне геополитической нестабильности.

S&P 500 демонстрирует краткосрочный отскок. Индикатор RSI поднимается к нейтральному уровню, а MACD указывает на затухание краткосрочного «медвежьего» тренда, но не демонстрирует сигнала к развороту. На техническом графике S&P 500 обозначилась смена тренда на нисходящий, что подкрепляется негативным балансом рисков на рынке. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 4460 пунктов, где находятся 200-дневная скользящая средняя, совпадающая с верхней границей нисходящего канала. Его преодоление может свидетельствовать о развороте понижательного тренда. Если этого не произойдет, бенчмарк продолжит движение в границах обозначенного выше канала.

1 марта отчет за четвертый квартал 2021 года представит Salesforce.com (CRM) — один из лидеров рынка прикладного облачного ПО. Консенсус-прогноз Factset предполагает рост выручки компании за октябрь-декабрь на 24,6%, до $7,24 млрд, при снижении non-GAAP EPS на 27%, до $0,75. Из показателей последних отчетов облачных провайдеров (Microsoft, ServiceNow, Oracle) можно сделать вывод о сохранении сильного спроса на SaaS-решения. По итогам всего 2022 года Gartner ожидает роста PaaS- и SaaS-рынков на 25% и 18% соответственно. Полагаем, что в перспективе ближайших нескольких кварталов поддержку бизнесу Salesforce будет оказывать эффект кросс-продаж в результате покупки Slack. Полагаем, что и Slack также продолжит демонстрировать активное улучшение показателей на фоне развития функционала и тесных интеграций с основными решениями Salesforce. Ожидаем, что в фокусе внимания инвесторов будут результаты сегмента «данные» (включает MuleSoft и Tableau), так как в прошлом квартале MuleSoft столкнулась с определенными трудностями. Кроме того, большой интерес инвестсообщества вызовут данные о маржинальности, которые были сильными по итогам третьего квартала. Значительное влияние на настроения инвесторов может оказать и прогноз менеджмента на весь 2022 год.

Разработчик платформы для интеллектуальной обработки данных Splunk (SPLK) представит квартальный отчет 2 марта. Консенсус-прогноз предполагает снижение скорректированной EPS с $0,38, полученных годом ранее, до -$0,21, при увеличении выручки на 4% г/г, до $774,6 млн. Облачные поступления составляют около 30–35 % от продаж и демонстрируют тенденцию к расширению с учетом перехода Splunk к модели подписки и формату ценообразования на основе объема рабочих нагрузок. Дополнительные инвестиции в облачные решения для ИТ-мониторинга и безопасности могут стать главным фактором для ускорения роста возобновляемого дохода (ARR) в краткосрочном периоде. В то же время на показателях компании может сказаться и более жесткая конкуренция в США со стороны облачных провайдеров Datadog и Elastic, которая при отсутствии достаточной географической диверсификации выручки будет препятствовать долгосрочному расширению клиентской базы.

Costco Wholesale (NASDAQ: COST) в четверг отчитается о финансовых результатах за II фискальный квартал. Согласно прогнозам, EPS составит $2,75 на акцию (+28,5% г/г), а выручка достигнет $51,35 млрд (+14,7% г/г). Во II квартале финансового года Costco, вероятно, выиграл от сезонных распродаж, в том числе в последние недели праздничных покупок. Консолидированные сопоставимые продажи без учета топлива и иностранной валюты, возможно, выросли на 9,7%, при этом 9,7% в США, 8,6% в Канаде и 7,5% в других странах, исходя из консенсуса Bloomberg. По мере того, как ритейлеры сокращают расходы, обусловленные стимулами, этот эффект мог меньше отразиться на Costco, чем на конкурентах, поскольку исторически компания видит меньше выгод от таких действий. Показатели продления членства остаются высокими благодаря автоматическому продлению и большему количеству членов Executive, которые, как правило, посещают магазины чаще и тратят больше. Во II квартале темп роста сегмента электронной коммерции может достичь быть среднего или большого однозначного числа (5-9%).