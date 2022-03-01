«Открытие»: Российские акции под мощным давлением в Лондоне

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Российские акции под мощным давлением в Лондоне

· Торги в России не проводятся по решению Центрального Банка, но значимые события продолжают происходить. Решение о торгах 1 марта будет объявлено во вторник около 9:00 мск. Меж тем в Лондоне российские бумаги подвержены мощному давлению. Расписки Сбербанка и Газпрома теряли более 70%, а ГМК «Норникель» более 40%. Рублю в очередной раз объявили катастрофу, но от падения на 30% уже почти ничего не осталось на фоне решений по стабилизации. Столь негативная динамика является реакцией на решения по заморозке валютных резервов ЦБ РФ и отключение ряда банков от SWIFT. Впрочем, германская сторона заявляет о сохранении платежей и просит продолжить поставки газа. Компания «Газпром», меж тем, сообщает, что весь поставленный в прошлом году объём выбран из европейских ПХГ. Сырьевому рынку сложившаяся ситуация явно не нравится. Нефть дорожает более чем на 4%, алюминий почти на 2%, золото прибавляет более 1%, а палладий более 4%.

· ГК "Русагро" в IV квартале сократила чистую прибыль на 30% г/г, до 6,01 млрд рублей. Выручка за этот период составила 65,356 млрд, что на 30% больше, чем годом ранее, скорректированная EBITDA увеличились на 47%, до 17,338 млрд рублей, рентабельность по этому показателю выросла на 4 п.п., до 27%. В 2021 году чистая прибыль группы составила 41,434 млрд рублей, что на 71% больше, чем в 2020 году. Выручка увеличилась на 40%, до 222,932 млрд рублей, скорректированный показатель EBITDA - на 50%, до 48,06 млрд рублей, рентабельность по этому показателю выросла с 20% до 22%. Чистый долг компании на 31 декабря 2021 года составил 73,409 млрд рублей, соотношение чистый долг/скорректированный показатель EBITDA на 31 декабря 2021 года - 1,53x. По результатам работы компания планирует выплатить финальный дивиденд в размере $1,02 на каждую расписку. Дата закрытия реестра акционеров – 1 апреля 2022 г., дата выплаты – не позднее 13 мая 2022 г.

· Fix Price в IV квартале увеличил чистую прибыль на 12,1% г/г. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: С одной стороны неплохая динамика по году, однако в преддверии IPO в начале предыдущего года менеджмент Fix Price ориентировал инвесторов на темпы роста выручки в районе +30%. При этом компания кивает на серьезные вызовы, такие как сбои в системе поставок и рост инфляции, с которыми столкнулась в прошлом году. В то же время ритейлер пока не стал давать прогнозы на 2022 год из-за высокой неопределенности и волатильности на рынках. Вместе с промежуточными выплатами общая сумма дивидендов за 2021 год составит 15,6 млрд рублей, или 18,3 рубля на акцию или GDR, что соответствует 73% годовой чистой прибыли компании по МСФО.

· VEON в IV квартале нарастил выручку на 12,2% г/г, до $2,052 млрд. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: Хорошая динамика по выручке связана с ускорением роста показателей в местной валюте во всех странах присутствия холдинга. Так, по данным VEON, в национальной валюте рост выручки в IV квартале составил 11,1%, EBITDA - 16,8%. Резкое увеличение чистой прибыли в первую очередь объясняется эффектом от продажи башенного актива в России. Холдинг не стал делать прогнозов на текущий год, пояснив, что текущая геополитическая ситуация и конфликт вокруг России и Украины потенциально могут негативно повлиять на операции VEON.

ЦБ и Минфин защищают рубль

· В утренние часы рубль находился под сильным давлением на Forex. Однако на выручку россиянину поспешил ЦБ РФ и Минфин. Ставка в России повышена до 20,0%, а правительство ввело обязательную продажу 80% валютной выручки. Экспорт из РФ продолжается и вероятный объём ежедневных продаж валюты составит до $1,5 млрд. Для сведения, 24-25 февраля регулятор ежедневно продавал валюту на 84,8 млрд рублей. То есть вероятный объём продаж будет превышать интервенции Банка России.

· Благодаря принятым мерам курс рубля к середине дня упал до 96,0 за доллар и 106,0 за евро. В утренние часы на российском валютном рынке доллар укреплялся до 109,0 рублей, а евро до 122,0 рублей. При сохранении положительного сальдо торгового баланса и обязательных продажах 80% валютной выручки у рубля будет шанс вернуться к разумным значениям около 80,0-85,0 рублей за американскую денежную единицу.

· Впрочем, у доллара и евро появляются проблемы в качестве резервных валют. Если существует возможность, а она уже использована, по блокировке валютных резервов, то у ряда центральных банков может появиться желание избавиться от токсичных валют в пользу более надёжных и безопасных инструментов. Естественно, что актуальность золота в этом случае будет только возрастать.

· Обратим внимание на рынки облигаций. Пока казначейские обязательства США указывают на страх рынка. Доходность по 10-летним бумагам снижалась к середине европейских торгов на 5 базисных пункта до 1,92%. По германским 10-летним бондам доходность снижалась более чем на 2 базисных пункта до 0,21%. Если же говорить о валютном рынке, то ситуация там относительно спокойная. AUD и NZD слабели в пределах 0,2%, а индекс доллара повышался почти на 0,3% и торговался под уровнем 96,90 п. Впрочем, в рамках азиатского отрезка торгов индекс доллара поднимался до 97,39 п. То есть ситуация постепенно успокаивается.

По состоянию на 15:15 мск:

· DXY – 96,99 (+0,39%),

· EUR-USD - $1,119 (-0,64%),

· GBP-USD - $1,34 (-0,04%),

· USD-JPY – 115,55 (+0,0%),

· USD-RUB – 94,21 (+13,51%),

· EUR-RUB – 104,27 (+12,12%).

Ограничения для РФ плохо сказались на банковском секторе Европы

· Европейские индексы торговались в минусе на фоне расширения ограничений для РФ. Наиболее сильное давление испытывают европейские банки, поскольку они теряют значительную часть бизнеса из-за ограничений, а также находятся в зоне риска вероятного форс-мажора по российским внешним долгам. Бумаги Raiffeisen Bank, UniCredit и Societe Generale теряли от 9% до 13%.

· Акции BP PLC теряли более 6% на Лондонской Фондовой Бирже. Компания объявила решение о выходе из капитала «Роснефти». Renault не собирается выходить из «АвтоВАЗа», но инвесторы наказали акции компании падением на 8%.

· Бенефициарами сложившейся геополитической ситуации остаются оборонные компании. Германия объявила о планах увеличения расходов на оборону выше 2% ВВП, что США лоббировали на протяжении нескольких лет. Акции французской Thales, итальянской Leonardo, британской BAE Systems и германской Rheinmetall дорожали от 12% до 29%. Также спросом пользуются бумаги компаний альтернативной энергетики в надежде на ускорение перехода.

По состоянию на 15:15 мск:

· FTSE 100 - 7402,84 п. (-1,16%),

· DAX - 14230,83 п. (-2,31%),

· CAC 40 - 6541,64 п. (-3,12%).

Нефть реагирует на риски перебоев с поставками

· Пока энергетического перехода не произошло, нефть чутко реагирует на любые потенциальные проблемы с поставками. Майский фьючерс Brent дорожал почти на 5% и торговался выше $98,5 за баррель. Газ прибавлял более 25% и торговался почти по $1300 за 1000 кубометров.

· Перед встречей ОПЕК+ появилась информация, что отставание участников соглашения от собственного графика восстановления добычи составило в январе 972 тыс. баррелей в сутки. То есть предполагаемое повышение производства в марте на 400 тыс. бар. будет означать лишь дополнительный объём на бумаге.

По состоянию на 15:15 мск:

· Brent - $98,58 (+4,74%),

· WTI - $95,94 (+4,75%),

· Алюминий - $3420 (+1,86%),

· Золото - $1908,6 (+1,11%),

· Медь - $9957,21 (+0,70%),

· Никель - $24670 (+1,27%),

· Палладий - $2467 (+4,50%).

Акции оборонных компаний и альтернативной энергетики будут пользоваться спросом на американском рынке

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение в начале торгов от 1,15% в Dow Jones до 1,35% в S&P 500.

· Можно ожидать, что динамика американского рынка частично повторит европейскую картину. Спросом будут пользоваться компании оборонного сектора и альтернативной энергетики на фоне планируемого увеличения расходов на оборону и возобновляемую энергию в Европе. Банки, напротив, окажутся под давлением из-за рисков снижения доходов на фоне сокращения экономических связей с РФ.