«Фридом Финанс»: Банк России принимает меры для защиты рубля и инвесторов

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торги на фондовом рынке не проводились. Пара USD/RUB поднималась выше 109, однако к вечеру курс опустился ниже отметки 95. Низкие объемы торгов объясняются маржинальными ограничениями.

Русгидро (+4,72%) опубликует операционные и финансовые результаты за полный 2021 год. Согласно общерыночным ожиданиям, выручка эмитента составит 399 млрд руб. при EBITDA 120 млрд руб. и прибыли 60 млрд руб. Консенсус целевой цены предполагает рост котировок к 0,98 руб. Дивиденд прогнозируется в размере 0,068 руб. на акцию.

Ключевая ставка повышена до 20% годовых. Банк России также анонсировал и другие меры защиты финансового рынка. В частности, нерезиденты ограничены в праве продавать ценные бумаги, что поможет снизить давление на локальный рынок. Обвальное падение котировок расписок российских акций на Лондонской бирже обусловлено риском делистинга и невозможностью держателей избавиться от них в будущем в связи с ограничениями. Остановлены торги акциями российских компаний в США. Временной мерой защиты инв есторов также выступают биржевые каникулы. Эмитентам предлагают выкупать свои акции. Это может стать действенным шагом поддержки котировок, но, на наш взгляд, в условиях неопределенности компании не будут принимать решений, которые выглядят слишком дорогостоящими. Повышение ключевой ставки в краткосрочном периоде защитит рубль, но при этом окажет сильное давление на долговой рынок, а также снизит привлекательность волатильных акций с точки зрения инвестиций в дивиденды будущих периодов.

Торги на фондовом и срочном рынках не возобновятся. Будут доступны исключительно операции с валютой и иностранными бумагами, листингованными в США, на СПБ Бирже. Ориентиров для пары USD/RUB не обозначаем. Банк России пока не будет проводить новых интервенций, однако относительная стабильность рубля так или иначе будет поддерживаться в ближайшие дни.