Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 марта: 5 725,1001 руб/1 г золота и 72,8200/1 г серебра ЦБ РФ с 1 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 725,1001 руб.

1 грамм серебра - 72,8200 руб.

1 грамм платины - 3 197,4900 руб.

1 грамм палладия - 7 492,8901 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 588,7899 р. (11,46%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,8200 р. (7,09%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 363,6101 р. (12,83%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 858,1102 р. (12,93%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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