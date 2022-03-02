«Фридом Финанс»: В центре внимания — макростатистика

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 28 февраля основные американские фондовые площадки завершили разнонаправленно. S&P 500 опустился на 0,24%, до 4374 пунктов, Dow Jones снизился на 0,49%, Nasdaq вырос на 0,41%. Наибольший рост был зафиксирован в акциях энергетических компаний (+2,57%). Наихудшую динамику продемонстрировал сектор недвижимости (-1,77%).

Chevron покупает Renewable Energy Group (REGI: +40,4%) по $61,5 за акцию. Сделка объемом $3,15 млрд будет оплачена денежными средствами. Toronto-Dominion Bank приобретает First Horizon National (FHN: +28,7%) по $25 за акцию денежными средствами. Размер сделки составляет $13,4 млрд. Teladoc Health (TDOC: +7,3%) объявила о запуске сервиса голосовой виртуальной медицинской помощи общего назначения на устройствах Amazon (Echo, Echo Dot и Echo Show).

28 февраля был опубликован индекс деловой активности Chicago PMI: за февраль показатель снизился на 8,9 пункта м/м, до 56,3 — самого низкого уровня с 20 августа. Все пять компонентов отчета продемонстрировали негативную динамику, худшие результаты продемонстрировали новые заказы и поставки. Показатель занятости опустился на минимум с 20 октября, но индекс цен снизился на 2,5 пункта, до 11-месячного минимума 86,5.

На текущей неделе будет опубликовано еще несколько важных макропоказателей. 1 марта выйдут февральские индексы ISM manufacturing, Markit PMI Manufacturing, а также январские данные о расходах на строительство. 4 марта будет выпущен февральский отчет по рынку труда: согласно консенсусу, число занятых вне сельского хозяйства увеличится на 400 тыс. после повышения на 467 тыс. в январе. По ожиданиям, безработица снизится на 0,1 п.п., до 3,9%, а средняя часовая оплата труда увеличится на 0,5% м/м и на 5,8% г/г. Важным событием недели также станет выступление председателя ФРС перед Конгрессом с полугодовым отчетом по ДКП 2-3 марта. Участников рынка интересует, подтвердит ли Пауэлл текущий консенсус о повышении ключевой ставки на 25 б.п. в марте, каковы сроки и параметры сокращения баланса ФРС, а также насколько сильно геополитическая напряженность повлияет на ДКП.

Торговые площадки АТР демонстрировали разнонаправленную динамику. Китайский CSI 300 вырос на 0,83%, Hang Seng увеличился на 0,54%, а японский Nikkei 225 упал на 0,29%. EuroStoxx 50 с открытия сессии снижается на 0,12%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется примерно по $100 за баррель. Золото растет до $1913 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4290–4460 пунктов.

Сегодня будет опубликованы следующие экономические показатели:

индекс менеджеров по снабжению от Markit за февраль (прогноз: 57,5, предыдущее значение: 57,5); индекс деловой активности в производстве от ISM за февраль (прогноз: 58, предыдущее значение: 57,6); динамика расходов на строительство: +0,2% в январе (соответствует результатам декабря).

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 42 пунктов на фоне усиления геополитической нестабильности.

S&P 500 демонстрирует отскок. Индикатор RSI поднимается к нейтральному уровню, а MACD, указывая на затухание краткосрочного «медвежьего» тренда, не демонстрирует сигнала к развороту. Технически на графике S&P 500 обозначилась смена тренда на нисходящий, что подкрепляется усилением рыночных рисков. Ближайший уровень сопротивления находится на уровне 4460 пунктов, где встречаются 200-дневная скользящая средняя и верхняя граница нисходящего канала. Преодоление этой отметки может свидетельствовать о развороте нисходящего тренда. Если этог о не произойдет, бенчмарк продолжит движение в границах нисходящего канала.

Сегодня отчет за четвертый квартал 2021 года представит Salesforce.com (CRM) — один из лидеров рынка прикладного облачного ПО. Консенсус-прогноз Factset предполагает рост выручки компании за октябрь-декабрь на 24,6%, до $7,24 млрд, при снижении non-GAAP EPS на 27%, до $0,75. Из показателей последних отчетов облачных провайдеров (Microsoft, ServiceNow, Oracle) можно сделать вывод о сохранении сильного спроса на SaaS-решения. По итогам всего 2022 года Gartner ожидает роста PaaS- и SaaS-рынков на 25% и 18% соответственно. Полагаем, что в перспективе ближайших нескольких кварталов поддержку бизнесу Salesforce будет оказывать эффект кросс-продаж в результате покупки Slack. Полагаем, что Slack также продолжит демонстрировать активное улучшение показателей на фоне развития функционала и тесных интеграций с основными решениями Salesforce. Ожидаем, что в фокусе внимания инвесторов будут результаты сегмента «данные» (включает MuleSoft и Tableau), так как в прошлом квартале MuleSoft столкнулась с определенными трудностями. Кроме того, большой интерес инвестсообщества вызовут данные о маржинальности, которые были сильными по итогам третьего квартала. Значительное влияние на настроения инвесторов может оказать и прогноз менеджмента на весь 2022 год.