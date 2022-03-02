«Открытие»: Негативный новостной поток для российских активов сохраняется

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на день

· Внешний фон остаётся крайне негативным. Рынки начинают уже сегодня ощущать негативные последствия от ограничительных мер для РФ. Перспектива дальнейшего разгона инфляции с очень вероятным энергетическим кризисом явно не добавляют оптимизма. ЦБ РФ накануне вечером вновь решил воздержаться от возобновления торгов российскими акциями. Валютная секция продолжит работать в режиме с 10:00 до 19:00 мск.

Негативный новостной поток для российских активов сохраняется

· Торги на российском фондовом рынке вновь не проводились. Работали лишь валютная и денежная секции. Тем не менее, отметим, что в Лондоне наблюдалась высокая волатильность в российских депозитарных расписках. По некоторым бумагам даже наблюдался рост. Впрочем, объёмы сделок там невеликие, что и подпитывает нервозный график.

· В течение дня продолжали поступать новости, которые могли бы оказать влияние на настроение инвесторов.

· Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что подготовлен указ о временных ограничениях на выход иностранных инвесторов из российских активов.

· К вечеру также стало известно, что правительство выпустило распоряжение об инвестировании до 1 трлн рублей средств ФНБ в акции российских компаний. В целом, это положительная новость для нервозного рынка, но пока нет конкретики о том, как и когда будут осуществляться покупки. Подобные операции осуществлял ВЭБ в период кризиса 2008-2009 годов и смог весьма неплохо заработать.

· Внешние новости остаются негативные и даже весьма безумные. Министр экономики Франции решил объявить России тотальную экономическую войну, но затем был вынужден принести свои извинения. Канцлер Германии Олаф Шольц нарвался в парламенте на критику и обвинения в провоцировании украинского кризиса, который европейские правительства игнорировали в течение восьми лет.

· Польша в лице своего премьер-министра Матеуша Моравецки обратилась в Еврокомиссию с предложением наложить эмбарго на поставки российского угля в Евросоюз и выразила свою полную готовность остановить свой собственный импорт немедленно. Если учесть, что Польша входит в пятерку стран с крупнейшими запасами угля, но с крайне плачевным состоянием отрасли, то подобные предложения могут быть подготовкой для оживления собственной угольной добычи.

· Европарламент принял резолюцию с призывом ограничить импорт в Евросоюз нефти и газа из России. Резолюция не носит обязательный характер, но нефть Brent к вечеру дорожала почти на 7%, а в течение дня поднималась выше $106 за баррель.

· Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил в рамках своего визита в США, что странам запада не стоит принимать такие санкции, которые сам запад не сможет выдержать.

· Меж тем, в США Venture Global LNG и JERA Global Markets объявили о первой отгрузке СПГ с нового терминала в Луизиане с 18 линиями сжижения газа. Новый терминал может отгружать до 1,5 млрд кубических футов в день, или около 15,5 млрд кубометров газа в год.

· Впрочем, вернёмся в Россию, где было довольно много отчётности. Чистая прибыль «РусГидро» по МСФО в 2021 г. сократилась до 42,1 млрд руб., EBITDA выросла до 122,2 млрд руб. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: Результаты, в целом, без сюрпризов. Вновь имели место традиционные списания в IV квартале, что сократило итоговую чистую прибыль. Однако однозначно позитивной новостью стал тот факт, что теперь базой для расчета выплат акционерам станет прибыль скорректированная, которая, по факту, существенно выше показателя из отчетности. Таким образом, дивиденд на акцию за 2021 год составит 0,089 руб., что подразумевает доходность на уровне 12,7% по последним котировкам. Компания пока не дала прогноза по скорректированной прибыли на 2022 год, однако судя по остальным ожидаемым цифрам она вряд ли будет выше прошлогодней.

· Мечел в 2021 г. почти утроил EBITDA, получил 80,6 млрд руб. чистой прибыли. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «Мечел» продемонстрировал сильные финансовые результаты на фоне благоприятной конъюнктуры, сложившейся на рынках стали и коксующегося угля в прошлом году, даже несмотря на снижение добычи угля более чем на треть. По данным компании, в среднем цены реализации стальной продукции показали рост порядка 60% год к году, тогда как средние цены реализации концентрата коксующегося угля удвоились. Благодаря этому «Мечел» сумел в 2021 году прилично сократить чистый долг, причем, как сообщалось ранее, в текущем году делеверидж продолжился. В тоже время, как отмечает компания, высокий спрос на угольную продукцию и ограничения со стороны предложения сохраняются и в текущем году, что поддерживает цены на высоком уровне. Это обещает для компании как минимум очень сильный I квартал. Исходя из полученной прибыли расчетный дивиденд на одну привилегированную акцию «Мечела» по итогам 2021 года составит 116 руб., что, безусловно, порадует держателей «префов».

· «Газпром» в январе-феврале снизил экспорт в дальнее зарубежье на 32,6% до 23,2 млрд кубометров. Накануне компания сообщала, что европейские потребители полностью выбрали из ПХГ объём, закаченный в прошлом году.

· Совет директоров «Полюс» рекомендовал дивиденды за II полугодие в размере $4,03 на акцию. Прибыль «Полюс» в 2021 году выросла на 38% до $2,278 млрд. Скорректированный показатель EBITDA упал на 5% до $3,518 млрд. Выручка упала на 1% до $4,966 млрд. Отношение чистый долг/EBITDA уменьшилось до 0,6X по сравнению с 0,7X на конец 2020 года.

· Рубль продолжает торговаться в ситуации неопределённости. Курс во вторник двигался в коридоре 89,085-101,49 за доллар и100,00-115,00 за евро. Закрытие состоялось ближе к верхней границе 101,23 за доллар и 112,49 за евро.

· Поводом для вечерней слабости европейской валюты стали заявления из ЕЦБ о том, что регулятор не планирует каким-либо образом сокращать меры поддержки и повышать ставку в сложившихся условиях. Однако текущий взлёт цен на сырьевые товары вряд ли замедлит инфляцию. Однако подобный сценарий для многих закредитованных экономик еврозоны может оказаться вполне эффективным средством борьбы с этой самой закредитованностью.

По состоянию на 23:50 мск:

· DXY – 97,42 (+0,74%),

· EUR-USD - $1,113 (-0,84%),

· GBP-USD - $1,331 (-0,79%),

· USD-JPY – 114,83 (-0,15%).

Американский инвестор обеспокоен негативным влиянием геополитики на местную экономику

· Американские торги завершились снижением индексов на фоне сохраняющейся геополитической напряжённости. На рынке, как минимум, опасаются негативных последствий от ограничительных действий против РФ. Нефть продолжает дорожать, угрожая дальнейшим разгоном инфляции. Впрочем, испуг столь велик, что доходность по 10-летним казначейским обязательствам падала на 12,8 базисных пункта ниже 1,71%.

· Непосредственные потери от ситуации может получить финансовый сектор. Акции American Express упали на 8,47%, J.P. Morgan на 3,27%, а Bank of America на 3,91%. Соответственно, финансовый сектор оказался самым слабым среди всех отраслевых индексов.

· Макроэкономическая статистика была вполне сильной. Индекс ISM США в производственной сфере повысился до 58,6 п. с 57,6 п. в январе. Производственный PMI от Markit поднялся до 57,3 п. с 55,5 п. в январе. Расходы на строительство увеличились на 1,2% за январь при ожиданиях скромного повышения на 0,2%.

· Акции Target Corp. выросли на 9,84%. Компания сильно отчиталась о прибыли, но не дотянула до прогнозов по выручке. Однако уверенность менеджмента в росте потребительской активности придала сил оптимистичным инвесторам. В бумагах Zoom Video Communications падение на 7,41% на фоне слабого прогноза роста выручки в текущем году. В компании прогнозируют данный показатель на уровне $4,53-$4,55 млрд, хотя на Wall Street предполагали повышение до $4,71 млрд, но ликвидация ограничительных мер пандемии возвращает работников в офисы, снижая спрос на дистанционные коммуникации.

· 10 секторов индекса S&P 500 завершили день в минусе. Лишь энергетический сектор показал рост на 1,03%. Самым слабым, как указывалось выше, оказался финансовый сектор (-3,71%). Существенный минус также был в материалах (-2,31%).

· После закрытия торгов президент Джо Байден выступил с обращением к нации. Он объявил, что Америка стала сильнее, чем год назад, даже на фоне геополитических событий. Естественно, одновременно он сообщил об ослаблении РФ и усилении всего остального мира. В качестве меры борьбы с инфляцией Байден предложил увеличить внутреннее производство в США. Фьючерсы на основные индексы отреагировали ростом в пределах 0,3%, а доходность по 10-летним казначейским обязательствам вернулась ближе к 1,75%.

По итогам торгов:

· DJIA - 33294,95 п. (-1,76%),

· S&P 500 - 4306,26 п. (-1,55%),

· NASDAQ - 13532,46 п. (-1,59%).

Японские поставщики оборудования уже чувствуют влияние ограничений для РФ

· Речь Джо Байдена совершенно не вдохновила азиатских инвесторов. В данном регионе гораздо больше обеспокоены ограничениями экономических связей с РФ и потерей транзитных и прочих логистических возможностей.

· Китайские акции преимущественно снижались. Лидерами потерь были секторы новой энергетики и промышленности. К примеру, производитель аккумуляторов CATL терял около 4% своей капитализации. Сектор энергетики, представленный нефтяными компаниями, повышался на 1,3% на фоне подорожания Brent до $110 за баррель. В Гонконге бумаги «РусАл» теряли около 30% на фоне заявлений Glencore о планах пересмотра всей своей экономической деятельности в РФ, включая долю в алюминиевой компании.

· Японский рынок вновь снижается после нескольких дней роста. Инвесторы предпочитают защитные инструменты, а не риск. Доходность по 10-летним бондам Японии упала почти на 4 базисных пункта до 0,143%. Кроме того, японские поставщики оборудования явно проиграют от сокращения экономических связей с РФ. Производитель промышленных роботов Fanuc потерял почти 4% своей капитализации. Сектор страховых компаний снижался почти на 3,5% на фоне падения доходностей наиболее ликвидных облигаций, как Японии, так и США.

По состоянию на 8:35 мск:

· NIKKEI 225 - 26402,55 п. (-1,65%),

· Hang Seng - 22496,00 п. (-1,17%),

· Shanghai Composite - 3478,32 п. (-0,30%).

Нефтяной кризис становится ближе

· Нефть в рамках азиатской сессии преодолевала отметку $110 за баррель Brent. Рынок явно обеспокоен заявлениями политиков в Европе о возможности ограничения российского экспорта углеводородов. При этом планы США и союзников выделить 60 млн бар. из стратегических резервов не решают проблему высоких цен, а лишь увеличивают уязвимости в случае форс-мажоров.

· Как минимум, РФ является одним из трёх крупнейших производителей нефти в мире. На внутренние нужды направляется около трети добываемого объёма. Соответственно, экспорт занимает две трети добычи в виде сырой нефти, или нефтепродуктов. Вывод на рынок 60 млн бар. из стратегических резервов развитых стран покрывает менее полутора недель отсутствия российских поставок. В феврале добыча нефти и конденсата в РФ повысилась до 11,06 млн бар. в сутки. Ограничений на поставки ещё нет, а может и не будет, но неразбериха с платежами, страховками и ограничения для российских судов уже сказываются на логистике транспортировки.

· Нервозности добавляет Американский Институт Нефти. Согласно информации API, на неделе до 25 февраля коммерческие запасы нефти в США сократились на 6,1 млн бар. Запасы бензина упали на 2,5 млн бар., а дистиллятов выросли на 0,4 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ожидали роста запасов нефти на 2,3 млн бар., а также сокращение запасов бензина на 1,8 млн бар. и на 2,0 млн бар. дистиллятов. Таким образом, отчёт по запасам оказался в пользу продолжения роста цен. В МЭА также отмечают, что глобальные коммерческие запасы находятся на минимальном уровне с 2014 года. Соответственно, нет ничего удивительного в возвращении котировок к значениям того периода.

По состоянию на 8:55 мск:

· Brent - $109,57 (+4,38%),

· WTI - $108,01 (+4,45%),

· Алюминий - $3491,5 (+0,39%),

· Золото - $1940,5 (-0,17%),

· Медь - $10056,42 (-0,76%),

· Никель - $25250 (+0,59%),

· Палладий - $2620 (+3,24%).