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УК Альфа-Капитал: Премаркет МосБиржи 2 марта

Во вторник, 1 марта, российский рынок акций не торговался. Высокие геополитические риски пока не позволяют вернуться к полноценным биржевым торгам. Ранее индекс МосБиржи остановился на уровне 2470,48 п., индекс РТС - 936,94 п.

В среду торгов акциями на «Московской бирже» так же не будет.

Внешний фон к сегодняшнему дню сложился смешанным. Рынки Азии ушли в минус, нефть Brent обновляет очередные рекорды с 2014 года и стремится выше $110 за баррель. Фьючерс на индекс S&P500 на премаркете ограниченно повышается. В фокусе внимания глобальных инвесторов - рекордные цены на энергоносители и пик геополитической напряженности.

Важные новости и отчетность дня:

  • «Аэрофлот», «Полиметалл» и «Алроса» представят финансовые результаты за 2021 год по МСФО,
  • «Сбербанк» представит отчетность по МСФО за IV квартал 2021 года,
  • количество рабочих мест в частном секторе от ADP в США в феврале (16.15).

Владислав Силаев, старший трейдер УК Альфа-Капитал.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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