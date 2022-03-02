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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 марта: 5 664,7300 руб/1 г золота и 71,8200/1 г серебра

ЦБ РФ с 2 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 664,7300 руб.
  • 1 грамм серебра - 71,8200 руб.
  • 1 грамм платины - 3 123,7200 руб.
  • 1 грамм палладия - 7 565,9600 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 60,3701 р. (1,05%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0000 р. (1,37%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 73,7700 р. (2,31%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 73,0699 р. (0,98%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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