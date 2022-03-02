Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 марта: 5 664,7300 руб/1 г золота и 71,8200/1 г серебра ЦБ РФ с 2 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 664,7300 руб.

1 грамм серебра - 71,8200 руб.

1 грамм платины - 3 123,7200 руб.

1 грамм палладия - 7 565,9600 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 60,3701 р. (1,05%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0000 р. (1,37%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 73,7700 р. (2,31%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 73,0699 р. (0,98%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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