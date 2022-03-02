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ВТБ Капитал Инвестиции отвечают на вопросы инвесторов в телеграм-канале

На этой неделе эксперты ВТБ Капитал Инвестиции ежедневно в 19:00 отвечают на вопросы инвесторов в телеграм-канале ВТБ Мои Инвестиции в формате войсчатов. Подписчики канала могут задать любой вопрос в прямом эфире или прислать его в чат-бот. Инвестиционные консультанты и аналитики объясняют, что делать инвестору в текущей ситуации, как ребалансировать свой портфель. Вчера состоялся первый войсчат, который слушали более 4500 человек.

«В текущей ситуации очень непросто и нашим клиентам, и инвесторам других брокеров, поэтому стараемся максимально помочь, предоставить доступ к информации, аналитике, профессиональному взгляду на происходящее. Надеемся, что наши войсчаты станут хорошей возможностью прояснить многое для себя и получить ответы на самые беспокоящие вопросы», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

Новости, касающиеся обслуживания клиентов, и ответы на самые частые вопросы собраны на странице брокера на сайте ВТБ.

https://broker.vtb.ru/servnews/art_detail/1161025/

https://telegra.ph/CHasto-zadavaemye-voprosy-03-01-3


/ Сибирское Информационное Агентство /
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