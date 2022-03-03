«Фридом Финанс»: Аппетит инвесторов к риску снижается

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 1 марта основные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 снизился на 1,55%, до 4306 пункта, Dow Jones потерял 1,76%, Nasdaq скорректировался на 1,59%. Почти все входящие индекс широкого рынка отрасли закрылись в минусе. Исключениями стали эмитенты энергетического сектора (+1,03%). В лидерах падения оказались финансовые компании (-3,71%).

Chevron Corporation (CVX: +3,97%) повысила ориентиры для программы buy back до $5–10 млрд. Hormel Foods (HRL: +3,99%) представила сильные квартальные результаты, превысившие консенсус аналитиков. Поставки электромобилей NIO Inc (NIO: -4,25%) выросли в феврале на 10% г/г.

Несмотря на снижение фондовых индексов США на торгах 1 марта, энергетические компании уверенно росли относительно широкого рынка на фоне по-прежнему высоких цен на нефть. Решение Международного энергетического агентства о высвобождении 60 млн баррелей сырья из своих запасов не оказало значительного давления на котировки черного золота. Основным драйвером роста цен остаются опасения по поводу возможного ограничения предложения, что, в свою очередь, способствует ухудшению настроений покупателей. Аппетит инвесторов к риску несколько снизился, что привело к росту котировок государственных облигаций США на фоне сохраняющихся геополитических рисков и ожиданий относительно смягчения риторики ФРС.

Доходность 10-летних трежерис остановилась на отметке 1,71%, что на 13 б.п. ниже показателя вчерашней сессии. Доходность «двухлеток» также упала на 13 б.п., до 1,30%, показатель для 30-летних бумаг скорректировался до 2,10%.

Торги 2 марта на площадках Юго-Восточной Азии завершились в минусе. Китайский CSI 300 упал на 0,89%, японский Nikkei 225 снизился на 1,68%, гонконгский Hang Seng потерял 1,84%. EuroStoxx 50 с открытия сессии растет на 0,10%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $104,97 за баррель. Золото торгуется по $1942,4 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4260–4310 пунктов.

Публикации значимой макростатистики сегодня не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance упал на два пункта, до 40.

Индикатор RSI устремился к зоне перепроданности, а MACD больше не подает четкого сигнала к затуханию «медвежьего» тренда. Технически на графике S&P 500 обозначилась смена тренда на нисходящий, что подкрепляется усилением рыночных рисков. Ближайший уровень сопротивления находится на уровне 4460 пунктов, где встречаются 200-дневная скользящая средняя и верхняя граница нисходящего канала. Преодоление этой отметки может свидетельствовать о развороте нисходящего тренда. Если этого не произойдет, бенчмарк продолжит движение в границах нисх одящего канала.

Сегодня квартальный отчет представит разработчик платформы для интеллектуальной обработки данных Splunk (SPLK). Консенсус-прогноз предполагает снижение скорректированной EPS с $0,38, полученных годом ранее, до -$0,21 при увеличении выручки на 4% г/г, до $774,6 млн. Облачные поступления составляют около 30–35 % от продаж и имеют тенденцию к расширению с учетом перехода Splunk к модели подписки и формату ценообразования на основе объема рабочих нагрузок. Дополнительные инвестиции в облачные решения для ИТ-мониторинга и безопасности могут стать главным фактором улучшения динамики возобновляемого дохода (ARR) в краткосрочном периоде. В то же время на показателях компании может сказаться и более жесткая конкуренция в США со стороны облачных провайдеров Datadog и Elastic, которая при отсутствии достаточной географической диверсификации выручки будет препятствовать долгосрочному расширению клиентской базы.