«Фридом Финанс»: Инфляция продолжает разгоняться

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торги на фондовом рынке не проводились. Пара USD/RUB вновь поднималась выше 110. Торговые объемы из-за ограничений остаются низкими.

Макропоказатели демонстрируют ухудшение. Инфляция ускорилась до 9,1% в годовом выражении, безработица поднялась до 4,4%. Мы не исключаем временного дальнейшего ослабления макроданных в связи с негативными ожиданиями. Индексы потребительских настроений и предпринимательской уверенности, возможно, снизятся к историческим минимумам в следующем месяце. Кроме того, уменьшится число вакансий в розничной торговле и финансовом секторе. Повышение ключевой ставки, с одной стороны, повышает спрос на депозиты. С другой — ввиду возможного снижения во втором квартале спроса на кредиты готовность и способность банков поддерживать высокие ставки по вкладам будет ограниченной. Ослабление рубля приведет к усилению инфляционных ожиданий.

Информация о сроках возобновления торгов на срочном и фондовом рынках пока отсутствует. Решение может быть принято в ближайшее время. Будут доступны исключительно торги валютой и иностранными бумагами с листингом в США на СПБ Бирже. Ориентиров для пары USD/RUB не обозначаем. Банк России не будет проводить интервенции, но так или иначе относительная стабильность рубля в ближайшие дни, скорее всего, будет поддерживаться.