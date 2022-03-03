«Открытие»: Лондонские распродажи российских акций продолжились до крайних значений

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

· Для российских акций внешний фон остаётся негативным, хотя настроение инвесторов на глобальном плане немного улучшилось на фоне обещаний председателя ФРС подходить осторожно к вопросу повышения ставки.

· В четверг будут публиковаться индексы деловой активности в сфере услуг и сводные индикаторы по различным странам. Сводный индикатор деловой активности еврозоны ожидается на уровне 55,8 п. Сводный индикатор деловой активности Великобритании ожидается на уровне 60,2 п. Днём выйдет ещё один важный показатель цен производителей еврозоны. Ожидается ускорение роста до 26,9% в годовом выражении с 26,2% в январе. Далее протокол заседания ЕЦБ. В США первичные обращения за пособием по безработице за прошлую неделю, а также индексы деловой активности в сфере услуг, включая ISM в непроизводственной отрасли. В этот день также выступит председатель ФРС Джером Пауэлл. В России отчитываются VK Group, МТС.

Лондонские распродажи российских акций продолжились до крайних значений

· Торгов российскими акциями вновь не было, как не будет их 3 марта. Однако в Лондоне котировки депозитарных расписок отечественных компаний демонстрировали «волшебно» низкие значения. Сбербанк $0,01, «ЛУКОЙЛ» $0,3, «Роснефть» $0,82, «НОВАТЭК» $1,3, «Газпром» $0,06 и ГМК «Норникель» $1,0. Подобные цены не стоит считать сколь-либо справедливыми, но сложившиеся условия таковы, что американским гражданам и юридическим лицам, De Jure, и, De Facto, запрещено покупать российские активы. Аналогичное относится к британским гражданам и структурам. Отечественные инвесторы в Лондоне вовсе опасаются за своё имущество после заявлений о планах преследования и изъятия собственности. Президент Джо Байден обещал охотиться за имуществом российских граждан, а в британском парламенте перешли к угрозам в адрес юристов, которые возьмутся их защищать. Однако источники в европейском private banking утверждают, что спрос на российские активы по таким ценам есть, но пока он не реализуется из-за опасений наказаний со стороны собственных властей.

· В целом, новостной поток для рынка был традиционно негативным, но в большей степени это относилось к валютным операциям. Отечественные компании продолжили публиковать отчётность за вполне успешный 2022 год.

· Сбербанк в 2021 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза - до 1,246 трлн рублей. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: В 2021 году Сбербанк, как и ожидалось, заработал рекордную чистую прибыль по МСФО. Впрочем, на сегодняшний день все это уже глубокая ретроспектива, и даже дивидендные выплаты здесь пока под большим вопросом. Эффект от санкций и вызванного ими экономического шока для Сбера может быть значительным. Но более точно оценить возможный масштаб проблем можно лишь при стабилизации геополитической ситуации.

· Polymetal в 2021 г снизил EBITDA на 12%, до $1,5 млрд, финальные дивиденды могут составить $0,52 на акцию. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «Слабая динамика выручки Polymetal была в первую очередь обусловлена сокращением объемов продаж серебра на 9%, что оказалось существенно ниже объемов производства данного металла. Данную диспропорцию компания обещает устранить уже в I полугодии 2022 года. В то же время сокращение EBITDA и чистой прибыли во многом связано с опережающим ростом издержек. Совокупный объем рекомендованных дивидендов составляет 50% от скорректированной прибыли за II полугодие, что в точности соответствуют дивидендной политике компании. В виду наблюдающихся в настоящий момент существенных трансформаций на макроуровне компания временно не публикует ожидания в отношении денежных и капитальных затрат на 2022 год».

· EBITDA «АЛРОСА» в IV квартале сократилась на 25% кв/кв. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «Сильные финансовые результаты «АЛРОСА» по 2021 году в целом были обусловлены увеличением продаж алмазов в каратах и повышения индекса цен. При этом, было видно ранее из операционных данных, к концу года выручка от продаж была под некоторым давлением, и потому IV квартал оказался для компании худшим в прошлом году как на уровне EBITDA, так и на уровне чистой прибыли. Если «АЛРОСА» направит на финальный дивиденд 100% FCF за II полугодие (а это очень вероятный сценарий, учитывая низкий леверидж), то итоговая выплата составит 5,6 руб. на акцию после 8,79 руб. на акцию по итогам I полугодия».

· В феврале 2022 года общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос на 41,5% по сравнению с февралем 2021 года и составил 102,0 трлн рублей (72,1 трлн рублей в феврале 2021 года). Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос в два раза, до 4 637,4 млрд рублей (2 235,9 млрд рублей в феврале 2021 года). Среднедневной объем торгов составил 231,9 млрд рублей (111,8 млрд рублей в феврале 2021 года).

Неразбериха с платежами за российский экспорт мешает рублю

· Рубль пока не может в полном мере воспользоваться обязательными продажами 80% экспортной выручки для стабилизации. Проблемы возникают у европейских потребителей, которые столкнулись с неразберихой в проводке банковских платежей, а также с логистическими барьерами из-за ограничений для российских судов. Поэтому продажи на рынке происходят неравномерно и в существенно меньших объёмах. Закрытие дня состоялось на значениях: USD-RUB – 106,02 (+4,73%), EUR-RUB – 115,40 (+2,59%).

· Евросоюз подарил очередную неприятность. С 12 марта ЕС запрещает продавать, поставлять, передавать, пересылать или экспортировать банкноты евро в Россию, любому физическому или юридическому лицу в России, правительству и Центральному банку. Исключение составляет личное использование физическими лицами, прибывающими в Россию, а также дипломатическими миссиями и международными организациями, обладающими юридическим иммунитетом. Вероятно, что следующим шагом станет требование паспорта в странах Евросоюза, дабы выяснить принадлежность лица, расплачивающегося банкнотами. Таким образом, по сути, Евросоюз объявил дефолт по своим облигациям, заморозив валютные активы ЦБ РФ, а также объявил о потере евро статуса универсального средства платежа.

· В вечерние часы активно повышалась доходность по американским казначейским обязательствам. По 10-летним бумагам она выросла почти на 13 базисных пункта до $1,854%. Как отмечает коллега ведущий аналитик отделу глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин: «Инвесторы с оптимизмом восприняли слова главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что экономика США достаточно сильна, чтобы выдержать цикл повышения ставок. Кроме того, он пообещал осторожно подойти к сворачиванию стимулирования». Рынок, фактически, перестал верить в то, что ставка в марте будет повышена сразу на 50 базисных пункта. Соответственно, более плавное повышение воспринимается инвесторами с долей позитива. На этом фоне индекс доллара даже немного снижался, теряя менее 0,1%.

По состоянию на 23:50 мск:

· DXY – 97,39 (-0,02%),

· EUR-USD - $1,112 (-0,02%),

· GBP-USD - $1,339 (+0,55%),

· USD-JPY – 115,55 (+0,59%).

Джером Пауэлл обещает осторожно подходить к вопросу повышения ставки

· Американские индексы завершили день в плюсе. Ожидания повышения ставки на 50 базисных пункта в марте снизились до нуля, но повышение на четверть процента обязательно состоится. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам поднялась почти на 13 базисных пункта до 1,86%.

· Председатель ФРС Джером Пауэлл в рамках общения с финансовым комитетом Палаты представителей сообщил, что геополитика создаёт высокий уровень неопределённости. Однако американская экономика достаточно сильна, чтобы выдержать повышение ставки, но Федрезерв будет действовать осторожно. Впрочем, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард полагает, что регулятору стоит выбрать более агрессивную линию поведения в сфере денежной политике для борьбы с ростом инфляции. Председатель Джером Пауэлл сообщил, что мандат ФРС по максимальной занятости можно считать выполненным. Соответственно, это предполагает более глубокую вовлеченность в управление ценовой стабильностью.

· ADP Services сообщает, что в феврале частный сектор экономики США создал 475 тыс. новых рабочих мест, что оказалось немного выше ожиданий экономистов. В Wall Street Journal прогноз составлял 400 тыс.

· CVS Health Corp. (+2,33%), Walgreens Boots Alliance Inc. (+2,53%) и Walmart Inc. Заявили о своём бесплатном участии в программе Джо Байдена по распространению тестов на COVID-19 и препаратов лечения. Акции компаний дорожали от 2% до

· Акции розничной сети Nordstrom подорожали на 37,82% на фоне сильной отчётности. Торговая сеть сообщила о прибыли на акцию в размере $1,23 при ожиданиях $1,0. Выручка в IV квартале показала рост на 23% до $4,38 млрд. Бумаги Ford подорожали на 8,38% на новостях о том, что компания намерена выделить в отдельный бизнес производство электромобилей. К 2026 году планируется производить до 2 млн электромобилей и получать от этого до 10% операционной маржи прибыли. Впрочем, судьба такой компании остаётся неясной. Бумаги производителя электромобилей Rivian провалились на 13,49% на фоне заявлений о повышении цен для борьбы с растущими издержками.

· Все отраслевые индексы S&P 500 показали рост. Наиболее активное повышение было в энергетике (+2,22%), финансах (+2,55%), промышленности (+2,19%), информационных технологиях (+2,19%) и материалах (+2,24%).

По итогам торгов:

· DJIA - 33891,35 п. (+1,79%),

· S&P 500 - 4386,54 п. (+1,86%),

· NASDAQ - 13752,02 п. (+1,62%).

Азиатские инвесторы реагируют на оптимизм американского рынка

· Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Японские инвесторы следовали традиционным путём за американскими индикаторами, а вот в Китае разочарование из-за слабости сектора услуг.

· Зимние олимпийские игры дались Китаю довольно высокой ценой. Меры по сдерживанию распространения COVID-19-Omicron привели к снижению активности в сфере услуг. Индекс PMI в непроизводственной сфере от Caixin снизился до 50,2 п. в феврале с 51,1 п. в январе при ожиданиях 50,9 п. На этом фоне снижался сектор потребительских товаров, а индекс производителей алкоголя вовсе терял около 3%. Впрочем, индекс недвижимости подскочил на 2,5% на заявлениях главы регулятора банковского и страхового секторов о сломе негативной тенденции возникновения «пузырей» на рынке недвижимости. Секторы производителей угля и нефтегазовый повышались почти на 2%. Существенный рост почти на 3% показал транспортный сектор. Китайские компании могут получить преимущество на фоне взаимных ограничений полетов между РФ и Европой. В Гонконге ситуация была немного иной. Нефтегазовый сектор повышался на 3%, а вот технологичные компании теряли более 1%. Tencent намерена снизить на 10% комиссии для продавцов, использующих WeChat. Это не понравилось рынку и бумаги компании упали почти на 1,5%.

· Японский рынок демонстрировал оптимизм. Впрочем, наиболее ярко на 3,5% он проявился в секторе энергетики. Финансовый сектор повышался на 2,6%, реагируя на резкий рост доходностей по казначейским обязательствам США. Бумаги производителей автомобилей отреагировали на чуть более слабую иену – Mazda (+4,9%), а Mitsubishi Motors (+4,6%). Примечательно, что среди историй падения оказались бумаги SoftBank Group (-0,8%), которая инвестирует в новые технологичные проекты.

· Еще немного о региональной статистики. В Австралии индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 57,4 п. в феврале с 46,6 п. при ожиданиях 56,4 п. В Японии сфера услуг пока остаётся местом депрессии. В феврале индекс активности упал до 44,2 п. с 47,6 п. в январе при ожиданиях снижения до 42,7 п.

По состоянию на 8:40 мск:

· NIKKEI 225 - 26613,83 п. (+0,84%),

· Hang Seng - 22466,20 п. (+0,55%),

· Shanghai Composite - 3477,43 п. (-0,19%).

Запасы нефти вызывают вопросы

· Сырьевые контракты преимущественно дорожали. Нефть, медь, никель демонстрировали существенное повышение. В палладии небольшая коррекция, но в рамках азиатской сессии стоимость контракта находилась выше $2660 за тройскую унцию.

· Котировки Brent и WTI достигли максимальных значений за девять лет. Никакого запрета или ограничений на поставки из РФ нет, но неразбериха в банковской сфере и проблемы с логистикой транспортировки приводят к возникновению нервозности на рынке и локальному дефициту предложения, тем более, что ОПЕК+ не справляется с собственным планом восстановления производства. Кстати, в ОПЕК+ не стали придумывать что-либо новое, но объявили об очередном увеличении добычи на 400 тыс. бар. в день, хотя ещё в январе участники соглашения отставали от графика на 972 тыс. бар. в день.

· Ситуация с запасами в не отличается в лучшую сторону. Администрация США договаривается с союзниками об очередной координированной продаже 60 млн бар. нефти из стратегических резервов, но сами американские стратегические резервы достигли минимума за 20 лет.

· По данным Минэнерго США, на неделе до 25 февраля коммерческие запасы нефти в США сократились на 2,6 млн бар. до 413,4 млн бар. Ожидался рост на 2,3-2,7 млн бар. Запасы бензина упали на 0,5 млн бар., а дистиллятов на 0,6 млн бар. Производство нефти в США осталось на уровне 11,6 млн бар.

По состоянию на 9:00 мск:

· Brent - $116,82 (+3,44%),

· WTI - $114,34 (+3,38%),

· Алюминий - $3616 (+1,32%),

· Золото - $1927,2 (+0,25%),

· Медь - $10400,34 (+1,11%),

· Никель - $26765 (+3,42%),

· Палладий - $2663,5 (-0,05%).