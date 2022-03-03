«Фридом Финанс»: Джером Пауэлл успокоил инвесторов

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торговая сессия 2 марта завершилась ростом основных американских фондовых индексов. S&P 500 поднялся на 1,86%, до 4387 пунктов, Dow Jones прибавил 1,79%, Nasdaq вырос на 1,62%. Все сектора из индекса широкого рынка закрылись в плюсе. Лидерами роста стали эмитенты из финансового сектора (+2,55%), поставщики сырья и материалов (+2,24%), а также энергетические компании (+2,22%).

ZipRecruiter (ZIP: +11,5%) превысил ожидания по выручке и EBITDA за последний квартал и представил гайденс на текущий год лучше консенсус-прогноза. Менеджмент также утвердил программу buy back на сумму $100 млн.

Ford Motor (F: +8,4%) подтвердил создание отдельных бизнес-подразделений по производству электрокаров и автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Планируется, что у этих дивизионов будет собственное руководство и отдельная финансовая отчетность.

Rivan (RIVN: -13,5%) повысил цены на электрокары на 17–20% ввиду инфляционного давления, роста стоимости компонентов и задержки поставок. Повышение цен касается также уже оформленных заказов на автомобили.

2 марта во время выступления перед Конгрессом США глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил план по повышению базовой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в марте, оправдав ожидания рынка. Сокращение баланса, как и прогнозировалось, начнется после подъема ставок и, по заявлениям регулятора, будет осуществляться посредством корректировки реинвестиций в активы и прозрачно для рынка.

По мнению членов FOMC, рост цен достигнет пика в текущем году. При сохранении высокой инфляции регулятор готов расширить целевой диапазон ставки. Давление на цены окажет удорожание энергоносителей и усугубление логистических проблем на фоне геополитической напряженности. По мнению Джерома Пауэлла, регулятору надлежит соблюдать особенную осторожность, поскольку краткосрочные последствия ситуации в Украине и введенных в отношении РФ санкций неопределенны, а ужесточение монетарных условий может негативно сказаться на реальной экономике. Таким образом, заявления главы ФРС звучали заметно мягче в сравнении с риторикой его коллег — Джима Булларда и Кристофера Уоллера. По данным CME FedWatch, рыночные оценки вероятности повышения ставки на 50 б.п. упали с 13% до 2%. При этом участники рынка закладывают в цены пять повышений ставки в этом году и еще два в 2023-м. Сегодня в Конгрессе состоится второе слушание с участием главы Федрезерва по макроэкономическим вопросам.

Согласно данным ADP Employer, в феврале число рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 475 тыс. (консенсус: +320 тыс.). Отчет отражает устойчивое повышение занятости почти во всех отраслях экономики, включая сектор отдыха и гостеприимства. 4 марта будут опубликованы официальные данные о динамике рынка труда за февраль.

Биржевые площадки АТР продемонстрировали разнонаправленную динамику. Японский Nikkei прибавил 0,70%, китайский CSI 300 опустился на 0,59%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,41%. EuroStoxx 50 с открытия торгов снизился на 0,27%.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent достиг отметки $117,71 за баррель. Цена на золото повысилась до $1934,1 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4350–4410 пунктов.

Сегодня будет опубликован индекс менеджеров по снабжению в непроизводственном секторе США от ISM за февраль. Ожидается, что показатель повысится до 61,0 пункта после 59,9 в январе.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 39 пунктов на фоне обострения геополитической ситуации и усиления экономической неопределенности.

S&P 500 удерживается в диапазоне 4300–4384 пунктов четвертую торговую сессию подряд. 2 марта на фоне восстановления бенчмарка RSI вернулся к нейтральному уровню. Индикатор MACD указывает на краткосрочное преодоление «медвежьего» тренда, однако позиции «быков» все еще заметно слабее. Не исключается возможность достижения ближайшего сопротивления на уровне 200-дневной скользящей средней, расположенной на отметке 4460 пунктов. Тем не менее, среднесрочный тренд сохраняет нисходящую направленность в преддверии ужесточения финансовых условий и усиления рыночных рисков.

Сегодня о финансовых результатах за II фискальный квартал отчитается Costco Wholesale (NASDAQ: COST). Согласно прогнозам, EPS составит $2,75 на акцию (+28,5% г/г), а выручка достигнет $51,35 млрд (+14,7% г/г). Во II квартале финансового года Costco, вероятно, выиграл от сезонных распродаж, в том числе в последние недели праздничных покупок. Консолидированные сопоставимые продажи без учета топлива и иностранной валюты, возможно, выросли на 9,7%, при +9,7% в США, +8,6% в Канаде и +7,5% в других странах, исходя из консенсуса Bloomberg. По мере того как ретейлеры сокращают расходы, обусловленные стимулами, этот эффект мог меньше отразиться на Costco, чем на конкурентах, поскольку исторически компания видит меньше выгод от таких действий. Показатели продления членства остаются высокими благодаря автоматической пролонгации и большему количеству членов Executive, которые, как правило, посещают магазины чаще и тратят больше. Во II квартале темп роста сегмента электронной коммерции может достичь 5-9%.