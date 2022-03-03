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Курсы валют ЦБ РФ на 3 марта: 103,2487 руб/доллар США и 114,5544 руб/евро

ЦБ РФ с 3 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 103,2487 руб.
  • 1 евро - 114,5544 руб.
  • 10 китайских юаней - 163,5990 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 11,5030 р. (12,54%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 11,6432 р. (11,31%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 18,2590 р. (12,56%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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