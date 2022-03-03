Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 марта: 6 393,3999 руб/1 г золота и 81,7900/1 г серебра ЦБ РФ с 3 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 393,3999 руб.

1 грамм серебра - 81,7900 руб.

1 грамм платины - 3 531,9700 руб.

1 грамм палладия - 8 800,0498 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 728,6700 р. (12,86%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 9,9700 р. (13,88%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 408,2500 р. (13,07%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1 234,0900 р. (16,31%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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