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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 марта: 6 393,3999 руб/1 г золота и 81,7900/1 г серебра

ЦБ РФ с 3 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 393,3999 руб.
  • 1 грамм серебра - 81,7900 руб.
  • 1 грамм платины - 3 531,9700 руб.
  • 1 грамм палладия - 8 800,0498 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 728,6700 р. (12,86%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 9,9700 р. (13,88%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 408,2500 р. (13,07%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1 234,0900 р. (16,31%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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