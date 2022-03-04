«Открытие»: Газ стремится к новым рекордам, а правительство РФ либерализует доступ к золотым накоплениям

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

· Торги на российском рынке по-прежнему не проводятся. В Лондоне котировки российских депозитарных расписок достигали фантастических значений: Сбербанк $0,01, «ЛУКОЙЛ» $0,3, «Роснефть» $0,82, «НОВАТЭК» $1,3, «Газпром» $0,06 и ГМК «Норникель» $1,0. Вряд ли подобные цены стоит считать сколь-либо справедливыми, но сложившиеся условия таковы, что американским гражданам и юридическим лицам, De Jure, и, De Facto, запрещено покупать российские активы. Аналогичное относится к британским гражданам и структурам. Отечественные инвесторы в Лондоне вовсе опасаются за своё имущество после заявлений о планах преследования и изъятия собственности. Однако источники в европейском private banking утверждают, что спрос на российские активы по таким ценам есть, но пока он не реализуется из-за опасений наказаний со стороны собственных властей.

· Сбербанк в 2021 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза - до 1,246 трлн рублей. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: В 2021 году Сбербанк, как и ожидалось, заработал рекордную чистую прибыль по МСФО. Впрочем, на сегодняшний день все это уже глубокая ретроспектива, и даже дивидендные выплаты здесь пока под большим вопросом. Эффект от санкций и вызванного ими экономического шока для Сбера может быть значительным. Но более точно оценить возможный масштаб проблем можно лишь при стабилизации геополитической ситуации.

· Polymetal в 2021 г снизил EBITDA на 12%, до $1,5 млрд, финальные дивиденды могут составить $0,52 на акцию. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: Слабая динамика выручки Polymetal была в первую очередь обусловлена сокращением объемов продаж серебра на 9%, что оказалось существенно ниже объемов производства данного металла. Данную диспропорцию компания обещает устранить уже в I полугодии 2022 года. В то же время сокращение EBITDA и чистой прибыли во многом связано с опережающим ростом издержек. Совокупный объем рекомендованных дивидендов составляет 50% от скорректированной прибыли за II полугодие, что в точности соответствуют дивидендной политике компании. В виду наблюдающихся в настоящий момент существенных трансформаций на макроуровне компания временно не публикует ожидания в отношении денежных и капитальных затрат на 2022 год.

· Показатель EBITDA "АЛРОСА" в IV квартале 2021 г. составила 26 млрд рублей, что на 25% ниже уровня предыдущего квартала и на 19% меньше в годовом сопоставлении. Рентабельность по EBITDA за квартал снизилась до 39% по сравнению с 45% кварталом ранее. Выручка в IV квартале составила 71 млрд руб., сократившись на 8% кв/кв и на 28% г/г. EBITDA за 2021 год повысилась на 59% до 139 млрд рублей, выручка выросла на 50% до 332 млрд рублей. Свободный денежный поток (FCF) в IV квартале составил 17 млрд рублей (на 32% меньше кв/кв, на 74% меньше в годовом выражении). FCF за II полугодие 2021 года составил 41 млрд рублей. Соотношение Net debt/EBITDA на конец года составило 0,4х.

Экспортёры пока не могут продавать весь обязательный объём экспортной валютной выручки

· Рубль пока слабеет на фоне неполной продажи 80% экспортной выручки экспортёров. Неразбериха в банковском секторе Европы, а также логистические сложности создают проблемы европейским и прочим потребителям российских товаров. Соответственно, происходят задержки с проводкой платежей. Однако в ближайшее время ситуация должна стабилизироваться и предписанный объём экспортной выручки будет реализовываться в полном объёме, что благотворно скажется на курсе рубля.

· На Forex и рынках облигаций наметился некоторый отскок аппетитов к риску. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла почти на 4 б.п. до 1,76%. По аналогичным германским бондам доходность растёт почти на 5 б.п. до -0,02%. Валютный рынок отражает некоторый интерес к сырьевым поставщикам, что отражается в укреплении AUD, NZD и CAD от 0,15% до 0,3%. Евро остаётся под давлением, поскольку именно европейская экономика принимает на себя основные негативные последствия экономической войны против РФ. Курс EUR-USD снижался в моменте до $1,106. Также напомним, что накануне представители ЕЦБ говорили об отсутствии планов сокращения стимулов, или повышения ставки в сложившихся условиях. Иными словами, европейский регулятор выбрал путь инфляции и сжигания в ней долга.

По состоянию на 15:30 мск:

· DXY – 97,54 (+0,13%),

· EUR-USD - $1,111 (-0,13%),

· GBP-USD - $1,332 (+0,0%),

· USD-JPY – 115,36 (+0,43%),

· USD-RUB – 108,95 (+7,63%),

· EUR-RUB – 120,99 (+7,53%).

Инфляция в еврозоне разгоняется, а сырьевые компании тащат индексы вверх

· Европейские индексы начинали торги в минусе, но затем смогли найти силы для роста. Впрочем, опасения по поводу инфляции при отсутствии желания регулятора сокращать стимулы являются неплохим стимулом для покупки акций.

· Среди лидеров сектор энергетики, который прибавлял около 3,5%, что смотрится логичным результатом роста котировок Brent в район $110 за баррель. Сектор базовых материалов также повышался более чем на 2,5%, реагируя на дорожающие металлы. Никель и алюминий дорожали более чем на 2%, а медь почти на 1,5%. Под давлением были европейские банки, как на фоне рисков, связанных с ограничениями для банковских организаций в РФ, так и неясных перспектив с повышением ставки ЕЦБ.

· Стоит отметить, что инфляция в еврозоне давно перестала быть временным явлением, а текущие события могут сделать её постоянно высокой. По итогам февраля инфляция в еврозоне зафиксирована на уровне 5,8% при ожиданиях 5,3% и 5,1% в январе.

· Акции Ericsson теряли более 12%. Компания проинформировала инвесторов о том, что предоставленная информация по делу о возможном косвенном финансировании деятельности ИГ (организация запрещена в РФ) в Ираке была признана недостаточной Минюстом США.

По состоянию на 15:30 мск:

· FTSE 100 - 7401,80 п. (+0,98%),

· DAX - 13995,79 п. (+0,65%),

· CAC 40 - 6464,87 п. (+1,07%).

Газ стремится к новым рекордам, а правительство РФ либерализует доступ к золотым накоплениям

· Рост котировок Brent выше $110 за баррель это интересное событие, но для российских граждан наступает новая эра в сфере доступности инструментов сбережения. Минфин РФ поддерживает инициативу депутатов в Госдуме по отмене НДС на драгоценные металлы. Сегодня при покупке слитков в банке граждане вынуждены уплачивать НДС в размере 20%. Уже 4 марта законопроект об отмене НДС на драгоценные металлы будет рассмотрен Госдумой. «На фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов. Американская валюта более волатильна, подвержена разного рода рискам. Из-за этого она не может составить достойной конкуренции драгоценным металлам», - заявил министр финансов России Антон Силуанов.

· Азиатская пресса также пишет о том, что в Китае выражают обеспокоенность по поводу действий США и Европы в отношении валютных резервов Банка России. Основной альтернативой валютным резервам в КНР считают золото. Однако международные резервы Китая в размере около $3,2 трлн превышают весь объём монетарного золота в мире, который оценивается на уровне около $2,3 трлн. Согласно оценке World Gold Council, стоимость всего когда-либо добытого золота оценивается в районе $17 трлн. Соответственно, если Китай начнёт активно наращивать покупки золота, то цена на жёлтый металл будет неизбежно расти. Золотые резервы ЦБ РФ уже составляют около 2300 тонн.

· Однако вернёмся к нефти и газу. Призывы Великобритании и ряда политиков внутри Европы, включая Европарламент, ограничить поставки энергоносителей из РФ побуждают лишь волну роста стоимости данных товаров. На голландском хабе газ дорожал почти на 50% и в моменте доходил до $2250 за 1000 кубометров. Накануне «Газпром» сообщил, что весь закаченный прошлым летом газ выбран из европейских ПХГ.

· Кроме логистических проблем с поставками нефти из РФ появляются другие поводы напряжённости рынка. Согласно информации Reuters, февральская добыча в Ираке составляла 4,18 млн бар. в сутки, что на 150 тыс. бар. меньше квоты в рамках соглашения ОПЕК+. То есть проблемы с восстановлением добычи испытывают даже такие продвинутые производители, как Ирак. Американские запасы также провоцируют рост котировок. Согласно информации API, на неделе до 25 февраля коммерческие запасы нефти в США сократились на 6,1 млн бар. Запасы бензина упали на 2,5 млн бар., а дистиллятов выросли на 0,4 млн бар. Ожидалось, что запасы увеличатся на 2,3-2,7 млн бар.

· Ещё более тревожная ситуация складывается на рынке сельскохозяйственных товаров. Кукуруза на Чикагской Товарной Бирже подорожала до максимума за 10 лет, а пшеница на максимуме за 14 лет. В Commerzbank полагают, что проблемы с поставками различных товаров из РФ не заставят себя долго ждать, даже если эти товары не подпадают под ограничения.

По состоянию на 15:30 мск:

· Brent - $110,75 (+5,51%),

· WTI - $108,95 (+5,36%),

· Алюминий - $3566,5 (+2,54%),

· Золото - $1927,2 (-0,85%),

· Медь - $10301,13 (+1,65%),

· Никель - $25730 (+2,50%),

· Палладий - $2598 (+2,37%).

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в пределах 0,65%. Некоторые надежды дарит информация о готовности ко второму раунду переговоров между РФ и Украиной.

· Кроме того, рынок перестал ждать повышение ставки ФРС на 50 базисных пункта в марте. Вероятность этого события оценивают на уровне 0%. Однако в среду ожидается выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в рамках финансового комитета Палаты представителей Конгресса США. Также на среду запланированы выступления президентов ФРБ Чикаго Чарльза Эванса и ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда.

· Вполне вероятно, что сектор энергетики вновь будет лидировать на американском рынке на фоне стремления нефти закрепиться в районе $110 за баррель, а, возможно, и пойти гораздо выше.