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«Фридом Финанс»: Инвесторы ищут защитную альтернативу

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Сессия на фондовом рынке не проводилась. Пара USD/RUB впервые подскакивала выше 110. Торговые объемы остаются низкими на фоне ограничений.

Рубль продолжает слабеть. Введение заградительной комиссии на покупку валюты для физических лиц не остановило ажиотажный спрос, а, напротив, усилило его. Мы считаем это закономерной реакцией, которая через несколько дней спадет. Трудности с ликвидностью обусловлены усложнением процедур валютного контроля. Снижение волатильности валютных пар, безусловно, зависит и от новостного фона, и от поступления ликвидности на рынок. Можно ожидать, что вскоре частные инвесторы будут в качестве средства сбережения активнее использовать такие инст рументы, как драгоценные металлы. Однако доходы от их продажи облагаются налогом, и, с высокой вероятностью, инвестор получит доход только за счет обесценения рубля.

Магнит (MGNT N/A) отчитается за 2021 год. Выручка ретейлера, по данным управленческого учета, составила 1,856 трлн руб., что на 19% больше, чем в 2020 году. Показатель EBITDA (IFRS 16) ожидаем на уровне 205 млрд руб. Прогноз по прибыли: 43 млрд руб. Целевая цена по акции временно отозвана.

Информация о сроках возобновления торгов на срочном и фондовом рынках пока отсутствует. Решение может быть принято в ближайшее время. Будут доступны исключительно торги валютой и иностранными бумагами с листингом в США на СПБ Бирже. Ориентиров для курса USD/RUB не обозначаем. Высокая волатильность валютных пар в ближайшее время сохранится.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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