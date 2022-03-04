«Открытие»: Поддержки рублю пока недостаточно

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Торги российскими бумагами в Лондоне также остановлены

· Торги в России вновь не проводятся.

· Лондонская фондовая биржа в четверг 3 марта приостановила торги ценными бумагами 27 компаний, бизнес которых тесно связан с Россией. В список вошли бумаги НЛМК, "НОВАТЭКа", "Газпрома", "ЛУКОЙЛа", "Норникеля", "Ленты", "ФосАгро", "РусГидро", "Татнефти", "Газпром нефти", "Полюса", "Россетей", "Северстали", "Росагро", "Роснефти", Сбербанка, TCS Group Holding (банк "Тинькофф"), VK, X5 Retail, En+ Group, Fix price и Global Ports. Решение связано, как с обвалом котировок, так и с запретом ЦБ на выплату нерезидентов дивидендов и купонов. Вероятно, что торгов до конца недели не будет и возобновятся они уже после праздников, если ситуация этому будет способствовать.

· Скорректированная EBITDA Global Ports в 2021 г выросла на 17,4%, соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA снизилось до 2,0x. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: По итогам 2021 года компания выполнила цель по снижению долговой нагрузки до уровня 2,0x, который предполагает возврат к дивидендным выплатам в ближайшей перспективе. Как следствие, уже 28 марта на общем собрании акционеры Global Ports рассмотрят перераспределение $550 млн в резерв нераспределенной прибыли для возможности выплаты держателям. При этом, как и многие другие недавно отчитавшиеся компании, Global Ports пока воздержался от прогнозов на 2022 год в связи с высокой волатильностью и усилением глобальной и региональной геополитической напряженности.

· Выручка VK в IV квартале выросла на 12,4% - до 37,05 млрд руб., EBITDA на 46,4% - до 10,6 млрд руб. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «После невнятного начала 2021 года VK удалось прилично разогнаться к его окончанию. Во всяком случае, рост EBITDA по итогам IV квартала почти в 1,5 раза – результат, безусловно, впечатляющий. Собственно благодаря этому показатель EBITDA VK по итогам 2021 года увеличился на 18,2%, в точности совпав по динамике с ростом выручки. Т.е. менеджмент в итоге выполнил озвученный в начале прошлого года прогноз по росту выручки на 18-21% и не ухудшении маржинальности по EBITDA. Отметим также, что образовательный сегмент, как и «Новые инициативы» дают хороший вклад в динамику выручки, но пока убыточны на уровне EBITDA. Ну, а публикуемый чистый убыток носит исключительно бумажный характер и связан с убытками от участия VK в СП "AliExpress Россия" (15%) и "О2О" (45%) со Сбербанком».

· Банк "Санкт-Петербург" в IV квартале увеличил чистую прибыль по МСФО почти в 1,5 раза - до 6,7 млрд рублей. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «В 2021 году банк продемонстрировал сильные финансовые результаты, заработав рекордную прибыль. Кстати, IV квартал также стал рекордным за всю историю с точки зрения чистой прибыли. Согласно дивидендной политике, финансовые результаты подразумевают выплату на акцию по итогам 2021 года в размере 7,4 руб. Впрочем, учитывая сегодняшнюю ситуацию в российской экономике, многие банки могут вообще отказаться от дивидендов в пользу повышения устойчивости и сохранения запаса ликвидности».

Поддержки рублю пока недостаточно

· Рубль продолжает слабеть на фоне неопределённости с объёмами доступной экспортной выручки. ЦБ РФ предписал брокерским компаниям взимать комиссию в размере 30% с покупки валюты. Мера считается временной, но позитивного эффекта для рынка она не имела. Курс доллара в моменте поднимался до 118,35, а евро до 125,06. Таким образом, ослабление рубля более чем на 20% за последние две недели почти полностью выбирает преимущество, созданное для рублёвых депозитов на фоне повышения ставки до 20,0%.

· На рынках облигаций доходность по 10-летним казначейским обязательствам незначительно снижалась до 1,87%. По аналогичным германским наблюдался рост доходности около 3,5 базисных пункта до 0,07%. Индекс доллара повышался в пределах 0,2%, отражая ожидания рынка по повышению ставки ФРС. Накануне Джером Пауэлл, фактически, обещал повышение на 25 базисных пункта в рамках мартовского заседания. На этом фоне евро терял до 0,3% и торговался ниже $1,11. Однако иена всё же говорит о присутствии некоторых аппетитов к риску. Японская валюта слабела на 0,15% до 115,69 за доллар.

По состоянию на 15:20 мск:

· DXY – 97,63 (+0,25%)

· EUR-USD - $1,1075 (-0,47%),

· GBP-USD - 1,3377 (-0,17%),

· USD-JPY - 115,68 (+0,14%),

· USD-RUB – 116,80 (+10,17%),

· EUR-RUB – 125,97 (+7,43%).

Инфляция в еврозоне может стать угрожающей

· Рост цен на сырьё мог бы обеспечить европейские индексы поддержкой через бумаги добывающих компаний. Однако столь стремительное подорожание начинает разогревать инфляционные ожидания и тревожные мысли по поводу здоровья европейской экономики. Stoxx 600 открывал день в плюсе, но затем оказался в небольшом минусе.

· Сектор базовых материалов повышался более чем на 3% на фоне рекордной цены алюминия и 11-летнего максимума в никеле. Появилась информация, что LME перестала принимать русский металл. В секторе энергетики рост был более скромный.

· Акции Lufthansa провалились на 6%. Компания пока не может выдать какой-либо прогноз на 2022 год из-за негативного влияния геополитики и пандемии. В целом, всем европейским компаниям предстоит пересмотр прогнозов, так как взаимное закрытие неба привело к реорганизации и удлинению маршрутов в Азию.

· Февральский сводный показатель деловой активности в еврозоне вырос до 55,8 п., что оказалось чуть слабее ожиданий, но заметно выше январских 52,3 п. В Великобритании также рост сводного показателя до 59,9 п. с 54,2 п. в январе. Однако показатель цен производителей оказался крайне удручающим. За год он вырос до 30,6% с 26,3% в январе и что-то подсказывает об ускорении в марте.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 7380,07 п. (-0,67%),

· DAX - 13901,22 п. (-0,71%),

· CAC 40 - 6509,94 п. (+0,18%).

Сырьевой рынок обогатился новыми реформами, а российские инвесторы новыми возможностями

· На сырьевом рынке новые рекорды цены на газ и алюминий. Нефть на максимальных значениях с 2012 года. Пшеница на максимуме за 14 лет. Поставки угля в Европе подорожали на 80% и более. Однако мы обратим вновь внимание на перспективы золота в контексте российских инвесторов.

· Аналитик по сырьевым рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева пишет: «Банк России объявил о возобновлении закупок золота в золотовалютные резервы. Этот фактор крайне благоприятно сказывается на развитии внутреннего производства и может привести к долгосрочному росту стоимости золота на мировом рынке».

· Минфин РФ и Госдума внесли предложение в правительство об отмене 20% НДС при покупке слитков из драгоценных металлов. Правительство РФ 1 марта поддержало решение об отмене НДС, 4 марта Госдума рассмотрит законопроект. Покупка валюты в коммерческих банках в настоящее время сопряжена с высокими издержками, выраженными в крайне широком спрэде между ценой покупки и продажи. «На этом фоне инвестиции в драгоценные металлы, особенно в золото и серебро, заиграли новыми красками», - отмечает она. «Надо отметить, что драгоценные металлы являются гораздо более надежным средством сбережения капитала, нежели иностранная валюта. Фиатные валюты, к которым относятся все мировые валюты, в условиях современной финансовой системы постоянно девальвируются. Это приводит к перетеканию капитала в твердые деньги. В связи с этим можно ожидать, что спрос на инвестиционное золото в России будет продолжать расти, а в 2022 г. на фоне происходящих событий может удвоиться». Итак, практика показывает, что при закрытии одной двери обычно открывается другая. Важно помнить о этом, не паниковать и принимать верные инвестиционные решения.

По состоянию на 16:20 мск:

· Brent - $116,71 (+3,35%),

· WTI - $114,15 (+3,21%),

· Алюминий - $3739 (+4,76%),

· Золото - $1935,2 (+0,67%),

· Медь - $10517,19 (+2,25%),

· Никель - $27770 (+7,31%),

· Палладий - $2756,5 (+3,44%).

Производители программного обеспечения в США ждут спада продаж

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня до 0,3% в Dow Jones и S&P 500.

· Число первичных обращений за пособием по безработице в США сократилось на прошлой неделе до 215 тыс. с 233 тыс. неделей ранее. Ожидалось 225 тыс.

· Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит перед банковским комитетом Сената США. Однако более жёстких заявлений, чем накануне, никто не ожидает. Рынок закладывается на повышение ставки в марте на 25 базисных пункта. Впрочем, сам Пауэлл не исключает более агрессивных повышений в будущем, если инфляция не успокоится.

· Также выйдут индексы деловой активности в сфере услуг, включая ISM в непроизводственной сфере, за февраль.

· Бумаги Snowflake Inc. теряли более 20% на утренних торгах из-за предупреждения компании о падении продаж программного обеспечения в текущем году. Также акции производителя программного обеспечения для бизнеса Okta Inc. Были под давлением на фоне слабого отчёта и ожиданий более слабых продаж. Собственно говоря, у всех производителей программного обеспечения может образоваться спад из-за выпадения российского рынка.