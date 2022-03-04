«Открытие»: Торги российскими акциями остановлены даже в Лондоне

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

· Внешний фон остаётся крайне негативный. Новости о пожаре возле Запорожской АЭС заставили нервничать рынки. Однако источники на Украине заявляют о том, что пожар случился далеко за пределами предприятия. С другой стороны, зам. госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что санкции против РФ будут отменены в случае прекращения специальной операции на Украине. ЦБ РФ снизил требования по комиссии при покупке евро, долларов и фунтов на валютном рынке для физических лиц.

· В Великобритании выйдет индекс деловой активности в строительном секторе. Розничные продажи еврозоны могли увеличиться на 1,5% за январь. В США выйдут данные от министерства труда. Ожидается 450 тыс. новых рабочих мест и снижение безработицы до 3,9% в феврале. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В пятницу, 4 марта, Московская Биржа, «Мосэнерго», «Магнит», «Ростелеком» отчитаются по МСФО за 2021 год.

Торги российскими акциями остановлены даже в Лондоне

· Торги в России вновь не проводились. Впрочем, в Лондоне также приостановлены торги 28 российскими депозитарными расписками. Среди этих бумаг: НЛМК, «НОВАТЭКа», «Газпрома», «ЛУКОЙЛа», «Норникеля», «Ленты», «ФосАгро», «РусГидро», «Татнефти», «Газпром нефти», «Полюса», «Россетей», «Северстали», «Росагро», «Роснефти», Сбербанка, TCS Group Holding (банк «Тинькофф»), VK, X5 Retail, En+ Group, Fix price и Global Ports. Решение связано, как с обвалом котировок, так и с запретом ЦБ на выплату нерезидентов дивидендов и купонов. Вероятно, что торгов до конца недели не будет и возобновятся они уже после праздников, если ситуация этому будет способствовать.

· Отличилось агентство Fitch, понизив рейтинг Sberbank Europe до «дефолта». Впрочем, в агентствах, понизивших рейтинги РФ и её компаний, отмечают, что в условиях санкций РФ может испытывать желание заблокировать выплаты по долгам. Однако ЦБ РФ уточнил, что, несмотря на введение капитальных ограничений в стране, продолжать оплачивать долг в валюте нерезидентам можно.

· В США и Европе рассматривают вопросы лишения РФ статуса благоприятной торговли в рамках ВТО, что, к слову, сложно проследить на фоне ранее принимаемых антидемпинговых пошлин и прочих ограничений. В самой Европе ответили на запросы различных политиков об ограничениях по экспорту РФ, что санкции, связанные с энергетикой пока не обсуждаются. В МЭА признали невозможным заменить поставки газа из РФ в обозримом будущем, хотя при определённых усилиях можно добиться снижение доли на треть. Однако часть этих усилий связана с перенаправлением поставок на другие рынки, что, соответственно, освобождает место для российских поставок.

· Скорректированная EBITDA Global Ports в 2021 г выросла на 17,4%, соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA снизилось до 2,0x. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: По итогам 2021 года компания выполнила цель по снижению долговой нагрузки до уровня 2,0x, который предполагает возврат к дивидендным выплатам в ближайшей перспективе. Как следствие, уже 28 марта на общем собрании акционеры Global Ports рассмотрят перераспределение $550 млн в резерв нераспределенной прибыли для возможности выплаты держателям. При этом, как и многие другие недавно отчитавшиеся компании, Global Ports пока воздержался от прогнозов на 2022 год в связи с высокой волатильностью и усилением глобальной и региональной геополитической напряженности.

· Выручка VK в IV квартале выросла на 12,4% - до 37,05 млрд руб., EBITDA на 46,4% - до 10,6 млрд руб. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «После невнятного начала 2021 года VK удалось прилично разогнаться к его окончанию. Во всяком случае, рост EBITDA по итогам IV квартала почти в 1,5 раза – результат, безусловно, впечатляющий. Собственно благодаря этому показатель EBITDA VK по итогам 2021 года увеличился на 18,2%, в точности совпав по динамике с ростом выручки. Т.е. менеджмент в итоге выполнил озвученный в начале прошлого года прогноз по росту выручки на 18-21% и не ухудшении маржинальности по EBITDA. Отметим также, что образовательный сегмент, как и «Новые инициативы» дают хороший вклад в динамику выручки, но пока убыточны на уровне EBITDA. Ну, а публикуемый чистый убыток носит исключительно бумажный характер и связан с убытками от участия VK в СП "AliExpress Россия" (15%) и "О2О" (45%) со Сбербанком».

· Банк "Санкт-Петербург" в IV квартале увеличил чистую прибыль по МСФО почти в 1,5 раза - до 6,7 млрд рублей. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «В 2021 году банк продемонстрировал сильные финансовые результаты, заработав рекордную прибыль. Кстати, IV квартал также стал рекордным за всю историю с точки зрения чистой прибыли. Согласно дивидендной политике, финансовые результаты подразумевают выплату на акцию по итогам 2021 года в размере 7,4 руб. Впрочем, учитывая сегодняшнюю ситуацию в российской экономике, многие банки могут вообще отказаться от дивидендов в пользу повышения устойчивости и сохранения запаса ликвидности».

Рубль обновил негативные рекорды и нашел силы для коррекции

· Рубль обновил свои исторические минимумы, но к вечеру смог отыграть большую часть потерь, а по паре USD-RUB даже выйти в символический плюс. ЦБ РФ предписал брокерским компаниям взимать комиссию в размере 30% с покупки валюты. Мера считается временной, но позитивного эффекта для рынка она не имела. Курс доллара в моменте поднимался до 118,35, а евро до 125,06. Таким образом, ослабление рубля более чем на 20% за последние две недели почти полностью выбирает преимущество, созданное для рублёвых депозитов на фоне повышения ставки до 20,0%. Впрочем, может российская валюта всё же вернётся к более разумным значениям. По итогам торгов 3 марта доллар ослаб до 106,01, или на 0,01%, а евро укрепился до 117,60, или на 1,91%.

· Примечательно, что на фоне заградительной комиссии на бирже существенно выросли объёмы торгов швейцарским франком и китайским юанем. На Forex продолжается укрепление китайской валюты. Угрозы российским бизнесменам и бизнесу в Европе и США существенно повысили интерес российских компаний и банков к открытию счетов в китайских финансовых организациях. Вполне вероятно, что юань начнёт постепенно замещать евро и доллар в структуре наличной валюты населения, а также займёт место в торговом сером обороте.

· В конце дня доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снижалась почти на 2 базисных пункта до 1,86%. Евро слабел почти на 0,6% до $1,106 на фоне расхождения в направленности денежной политики. Если от ФРС ждут повышения ставки уже в марте, то в ЕЦБ не готовы говорить об этом до 2023 года. Рост цен производителей еврозоны ускорился в феврале до 30,6% с 26,3% в январе. Вероятно, что текущий всплеск цен на сырьевые товары приведёт к ещё большему повышению оптовых цен. Индекс доллара повышался на 0,35% почти до 97,76 п.

По состоянию на 23:50 мск:

· DXY – 97,77 (+0,4%),

· EUR-USD - $1,106 (-0,49%),

· GBP-USD - $1,334 (-0,47%),

· USD-JPY – 115,43 (-0,05%).

Председатель ФРС выглядит «голубем» на фоне «ястребов» из региональных подразделений

· Американский рынок начинал день с попыток роста. Однако оптимистичный подход ситуации сталкивается с ожиданиями дальнейшего повышения цен на сырьевые товары, что неизбежно повлияет на издержки компаний. Также инфляционное давление грозит более жестким ответом ФРС.

· В области макроэкономической статистики пока наблюдается позитив. Число первичных обращений за пособием по безработице составило 215 тыс. на прошлой неделе по сравнению с 233 тыс. неделей ранее. Сводный индикатор деловой активности в США вырос в феврале до 55,9 п. с 51,1 п. в январе, что можно объяснить выходом из ограничений, связанных с распространением штамма COVID-19-Omicron. Впрочем, индекс ISM в непроизводственной сфере снизился до 56,5 п. с 59,9 п. в январе.

· Второй день выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе сюрпризов не принёс. Глава регулятора общался с законодателями в рамках банковского комитета Сената США. Впрочем, на рынке продолжают размышлять на тему «если инфляция не успокоится». В случае дальнейшего роста цен от ФРС потребуются более активные действия, но пока Пауэлл указывает на повышение ставки в рамках мартовского заседания лишь на 25 базисных пункта. Другие представители ФРС на этом фоне смотрятся натуральными «ястребами». Президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер полагает, что геополитическая ситуация лишь делает более актуальным повышение ставки.

· Поставщиками негативных новостей оказались компании сферы программного обеспечения для бизнеса. Как известно, Oracle, SAP и некоторые другие отказались от продаж российским потребителям. Похоже, что данное действие может весьма негативно сказаться на их показателях в ближайшие кварталы. Вот и в Snowflake (-15,4%) ожидают слабый квартал. В Okta Inc. (-8,06%) также ждут более слабые результаты. Продавец женской одежды и белья Victoria’s Secret (+1,77%) отчитался лучше прогнозов за IV квартал, но менеджмент высказывает опасения, что инфляция крайне негативно повлияет на результаты в текущем году. Впрочем, инфляция довольно позитивно влияет на результаты продавцов электроники. Торговая сеть Best Buy (+9,22%) отчиталась лучше ожиданий за IV квартал и ждёт высокой потребительской активности в дальнейшем.

· ФБР и Apple оказались в центре очередного скандала. В Сенате появился запрос от сенаторов по поводу приобретения программного обеспечения израильской NSO Group. Данный продукт позволяет получать доступ к зашифрованной информации на умных телефонах Apple без ведома пользователей. Расследование в прессе показало, что технологии компании использовались для слежки за журналистами и активистами. Vice News сообщает, что полиция США также использовала программное обеспечение для слежки за американскими гражданами. Соответственно, сенаторы обеспокоены вероятностью использования продукции компании против американского общества. ФБР использовало технологию Pegasus, которая позволяет доступ к иностранным умным телефонам, и рассматривало возможность применения технологии Phantom, которая дозволяет доступ к устройствам американцев.

· 7 отраслевых индексов выросли и 4 завершили день в минусе. Наиболее сильный рост в товарах широкого потребления (+0,72%), недвижимости (+1,1%) и коммунальных услугах (+1,72%). Наиболее сильное снижение в информационных технологиях (-124%).

По итогам торгов

· DJIA - 33794,66 п. (-0,29%),

· S&P 500 - 4363,49 п. (-0,53%),

· NASDAQ - 13537,94 п. (-1,56%).

Инвесторы обеспокоены возможным доминированием геополитики на Съезде народных представителей Китая

· Геополитика вновь возвращается в фокус внимания азиатских инвесторов. Американский рынок не смог подарить новый оптимизм, а по сей причине региональные инвесторы испытывают разочарование.

· В субботу в Китае начинает работу Всекитайское Собрание народных представителей. Позиция властей КНР по вопросам международной политики значительно отличается от мнения в западной коалиции. Поэтому на рынке опасаются, что в рамках Всекитайского собрания депутатов могут звучать довольно жёсткие заявления. На фондовом рынке под давлением были секторы недвижимости и финансов. Впрочем, потери в секторе новой энергетики оказались более значимыми. Местные инвесторы обеспокоены двукратным ростом спроса со стороны компаний на краткосрочную ликвидность. В Гонконге существенное падение наблюдалось в акциях Tencent и Alibaba.

· Японский Nikkei 225 упал до минимальных значений за 15 месяцев. Бумаги производителя оборудования для выпуска микросхем Tokyo Electron теряли более 3,5%, а розничной сети Fast Retailing более 2%. Некоторый отскок демонстрировали акции судоходных компаний. Безработица в Японии выросла до 2,8% в январе при ожиданиях 2,7%.

По состоянию на 8:55 мск:

· NIKKEI 225 - 25927.71 п. (-2.44%),

· Hang Seng - 21937.10 п. (-2.36%),

· Shanghai Composite - 3450.66 п. (-0.87%).

Напряжённость между РФ и Западом ускорила переговоры с Ираном

· Нефть накануне подбиралась к уровню $120 за баррель Brent. Однако на вечернем отрезке торгов состоялась коррекция. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о том, что соглашение с Ираном почти готово и может быть заключено в течение пары дней. Он также выразил сомнение в том, что переговоры могут потерпеть неудачу на текущем этапе. Естественно, что рынок нефти рассчитывает на увеличение поставок из Ирана.

· Меж тем лидер демократов в Палате представителей США Ненси Пилоси заявила о том, что поддерживает идею отказа от импорта российской нефти. Однако российская нефть в США используется переработчиками в качестве замены тяжёлых сортов из Венесуэлы.

По состоянию на 9:15 мск:

· Brent - $111,53 (+0,97%),

· WTI - $108,89 (+1,13%),

· Алюминий - $3792,5 (+2,04%),

· Золото - $1939,7 (+0,20%),

· Медь - $10672,61 (+1,24%),

· Никель - $27615 (+2,67%),

· Палладий - $2773 (+1,55%).