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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 марта: 6 953,9902 руб/1 г золота и 90,1000/1 г серебра

ЦБ РФ с 4 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 953,9902 руб.
  • 1 грамм серебра - 90,1000 руб.
  • 1 грамм платины - 3 912,8301 руб.
  • 1 грамм палладия - 9 880,8799 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 560,5901 р. (8,77%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,3100 р. (10,16%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 380,8600 р. (10,78%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1 080,8302 р. (12,28%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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