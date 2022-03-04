Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 марта: 6 953,9902 руб/1 г золота и 90,1000/1 г серебра ЦБ РФ с 4 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 953,9902 руб.

1 грамм серебра - 90,1000 руб.

1 грамм платины - 3 912,8301 руб.

1 грамм палладия - 9 880,8799 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 560,5901 р. (8,77%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,3100 р. (10,16%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 380,8600 р. (10,78%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1 080,8302 р. (12,28%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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