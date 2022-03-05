«Фридом Финанс»: Индексы останутся в привычном коридоре

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торговая сессия 3 марта для основных американских фондовых индексов завершилась снижением. S&P 500 опустился на 0,53%, до 4363 пунктов, Dow Jones снизился на 0,29%, Nasdaq потерял 1,56%. При этом семь из одиннадцати секторов из индекса широкого рынка закрылись в плюсе: среди них лучшую динамику показал сектор коммунальных услуг (+1,72%), недвижимости (+1,1%) и нециклических потребительских товаров (+0,72%). Хуже рынка в целом выглядели бумаги производителей циклических потребительских товаров (-2,29%) и ИТ-сектора (-1,24).

Visa Inc (V: -1,81%) с апреля снижает ставки обмена как для онлайн, так и для личных транзакций по потребительским кредитам для 90% предприятий США. Эта мера направлена на скорейшее преодоление негативных последствий коронакризиса для продавцов.

Walt Disney (DIS: -1,44%) обсуждает создание бюджетной версии своего сервиса потоковой передачи видео Disney + с поддержкой рекламы.

Panasonic (PCRFY: -0,9%) планирует построить завод стоимостью в несколько миллиардов долларов в США для поставок литий-ионных аккумуляторов Tesla (TSLA: -4,6%).

Нефть марки WTI накануне утром подешевела после сообщения о том, что ядерная сделка с Ираном может быть подписана в течение следующих 72 часов. В этом случае Иран получит возможность экспортировать больше углеводородного сырья. По словам министра нефти страны поставки могут быть увеличены до 2 млн баррелей в сутки в течение двух месяцев после заключения сделки. Ранее нефть марки WTI поднялась выше $116 за баррель, самого высокого уровня со времен «Арабской весны». Агентство Bloomberg сообщило, что Конгресс рассматривает дополнительные варианты прекращения импорта российской нефти и газа в США. В результате соответствующих решений палаты представителей генеральная лицензия Минфина США на совершение операций с энергоресурсами российскими банками может быть приостановлена. По мнению аналитиков, единственный способ снижения цен на нефть — это ослабление спроса. В Energy Aspects, представителей которого цитирует Bloomberg, считают, что жидкое углеводородное сырье может подорожать до $170–180 за баррель, прежде чем спрос на него начнет падать. Аналитики BofA и JP Morgan придерживаются примерно того же мнения при условии дальнейшего падения объема поставок из РФ.

Биржевые площадки АТР на торгах 4 марта продемонстрировали нисходящую динамику. Японский Nikkei упал на 2,23%, китайский CSI 300 опустился на 1,21%, гонконгский Hang Seng снизился на 2,5%. EuroStoxx 50 с открытия торгов теряет 1,94%.

Фьючерс на нефть марки Brent достиг отметки $110,8 за баррель. Цена на золото повысилась до $1941,5 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4320–4420 пунктов.

Сегодня будут опубликованы февральские данные о числе новых рабочих мест вне сельского хозяйства (прогноз: +400 тыс. после +467 тыс. в январе) и об уровне безработицы (прогноз: 3,9% против 4,0% в январе). Кроме того, выйдут предварительные сведения о динамике почасовой оплаты труда за прошлый месяц (прогноз: +5,8% г/г против +5,7% г/г в январе).

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 39 пунктов.

S&P 500 удерживается в диапазоне 4300–4400 пунктов пятую торговую сессию подряд. 2 марта на фоне восстановления бенчмарка RSI вернулся к нейтральному уровню. Индикатор MACD указывает на краткосрочное преодоление «медвежьего» тренда, однако позиции «быков» все еще заметно слабее. Краткосрочный тренд сохраняет нисходящую направленность в преддверии ужесточения финансовых условий и усиления рыночных рисков: вчера наблюдался отскок от верхней границы нисходящего канала, что может повлечь краткосрочный разворот к снижению. Ближайшая поддержка расположена на уровне 4280 пунктов.