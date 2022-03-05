«Открытие»: Для российских инвесторов появляются качественные инструменты долгосрочных вложений

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Для российских инвесторов появляются качественные инструменты долгосрочных вложений

· Торги на российском рынке не проводятся. Согласно сообщению Московской Биржи, ЦБ РФ принял решение также не проводить торги на всех секциях 5 марта. То есть открытие рынка состоится не раньше 9 марта. Однако поток новостей сохраняется и некоторые новости достойны внимания.

· Госдума одобрила в трёх чтениях законопроект, позволяющий размещать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственных ценных бумагах и направлять на покупку акций российских эмитентов. При этом на приобретение акций и ОФЗ не распространяется норма о запрете инвестирования средств ФНБ до достижения его ликвидной части 7% ВВП, также как и норма о 10% планке. Авторы законопроекта считают, что покупка Минфином на вторичном рынке акций российских эмитентов по текущим заниженным ценам рассматривается в качестве долгосрочного перспективного вложения средств ФНБ. Данная операция также позволит стабилизировать ситуацию на российском фондовом рынке.

· Депутаты также быстро в трёх чтениях приняли закон, который выводит из-под НДС продажу драгоценных металлов в слитках физическим лицам с 1 марта 2022 года. Законопроект №80334 в корне меняет возможности накопления и сбережения средств для российских граждан, так как снимает искусственные барьеры на покупку высоколиквидного и вечного актива, который в исторической перспективе выигрывает у любой фиатной, то есть бумажной, валюты. Согласно документу, не подлежит налогообложению (взиманию НДС) реализация драгоценных металлов в слитках физическим лицам. По нашей информации, банки уже начали готовить материальную базу для продажи слитков населению. Ждём также предложений в виде металлических депозитов с небольшой, но всё же доходностью.

· Чистая прибыль МосБиржи по МСФО в 2021г выросла на 11,6%, скорректированная EBITDA – на 8,1%. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «Рост комиссионных доходов биржи в прошлом году в первую очередь был обусловлен увеличением данного показателя на рынке акций (+23%), денежном рынке (+36%), срочном рынке (+32%), а также в сегменте расчетно-депозитарных услуг (+29%). При этом комиссионные доходы на рынке облигаций сократились на 17,4%, на валютном рынке - на 2%. Впрочем, основные вопросы у нас продолжает вызывать опережающий рост расходов, в результате чего динамика по скорректированному показателю EBITDA биржи оказалась даже ниже инфляции по итогам 2021 года. Резкий рост активности на торговых площадках в начале текущего года, а также подъем ключевой ставки ЦБ РФ в моменте создают хорошие предпосылки для роста финансовых показателей в I квартале. Впрочем, долгосрочные последствия от наблюдающихся сейчас повсеместных разрывов финансовых связей с РФ могут оказать уже не столь благоприятными для бизнеса «Московской биржи».

· TCS Group в IV квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 35% - до 16,6 млрд руб. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «По итогам 2021 года TCS Group продемонстрировал сильные финансовые результаты и феноменальный рост кредитного портфеля. Однако в условиях текущего геополитического кризиса и беспрецедентного секционного давления на российскую экономику именно отечественный финансовый сектор оказался под сильнейшим ударом. TCS рапортует о наличие большого запаса ликвидности и в рублях, и в иностранной валюте, что в настоящий момент помогает обеспечивать бесперебойную работу всех систем. Впрочем, оценить масштабы возможных потерь можно будет только после стабилизации политической ситуации. Поэтому TCS пока не стала представлять прогнозы финансовых показателей на 2022 год».

· Выручка Ростелекома в IV кв. выросла на 3% - до 168,3 млрд руб. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «Динамика роста финансовых показателей «Ростелекома» несколько замедлилась во II полугодии 2021 года. Однако маржинальность бизнеса в целом в 2021 году увеличилась за счет опережающего развития цифровых сервисов. Впрочем, у компании по-прежнему не все идеально с генерацией денежного потока, являющегося базой для дивидендов. К примеру, опережая МТС по размерам выручки, по итогам прошедшего года FCF «Ростелекома» оказался на 40% меньше. Как заявил президент компании Михаил Осеевский, менеджмент компании по результатам работы будет рекомендовать дивиденды за 2021 год в размере 6 рублей на акцию».

Евро на Forex под давлением на фоне бегства капитала из риска

· Торги на валютном рынке по-прежнему проходят в довольно необычной манере. В утренние часы спрэд между долларом и евро существенно превышал кросс-курс на Forex. ЦБ РФ запретил короткие продажи евро. Банк Англии перестал публиковать индикативный курс рубля.

· Замминистра финансов Ирина Окладникова заявила, что ведомство рассчитывает вернуть доступ к валютным резервам ЦБ РФ посредством переговоров. «Мы проводим оценку тех санкций, которые введены, финансовую оценку, оценку последствий, но, конечно, мы рассчитываем на то, что соответствующие средства в рамках последующих переговорных позиций будут доступны ЦБ, и никаких крупных финансовых последствий для бюджетной системы они не принесут», - цитирует Окладникову Интерфакс.

· На внешних рынках облигаций и Forex преобладает «страх». Доходность казначейских обязательств США снижается. По 10-летним бумагам она упала почти на 6 базисных пункта до 1,788%. По аналогичным германским бондам доходность упала более чем на 4 базисных пункта до -0,02%. Индекс доллара повышается более чем на 0,5% и торгуется около 98,30 п. Потери в евро превышают 0,7%, а пара EUR-USD опускалась до $1,0974. Кроме последствий геополитического кризиса на евро давит ситуация с разнонаправленностью денежной политики ФРС и ЕЦБ. От ФРС ждут повышения ставки, а в ЕЦБ не готовы об этом говорить до 2023 года. Впрочем, инфляция на уровне 5,8% может не беспокоить по той причине, что наличие около нулевых и отрицательных ставок позволяет сжигать государственные долги.

По состоянию на 15:20 мск:

· DXY – 98,33 (+0,56%),

· EUR-USD - $1,097 (-0,89%),

· GBP-USD - $1,328 (-0,47%),

· USD-JPY – 115,36 (-0,08%),

· USD-RUB – 111,89 (+5,55%),

· EUR-RUB – 123,00 (+4,59%).

Европейские инвесторы опасаются экономического кризиса на фоне геополитического обострения

· Европейские инвесторы постепенно осознают, что экономическая война может весьма дорого обойтись компаниям Старого света. Stoxx 600 терял почти 3%. Более того, потери за неделю в последний раз наблюдались в период первой фазы пандемии.

· Наиболее сильные потери были в акциях автомобилестроителей. Соответственно, германский DAX был среди слабейших индексов континента. Автомобилестроители не только теряют рынки, но и сталкиваются с растущими издержками из-за повышения цен на металлы. Банковский сектор терял 4,5% на фоне снижения доходностей госбондов. Акции авиакомпаний германской Lufthansa и IAG теряли от 5% до 7%. Бумаги Michelin провалились на 6% после заявления о приостановке ряда предприятий из-за проблем с логистикой.

· Германский экспорт сократился за январь на 2,8%, а импорт на 4,2%. Розничные продажи еврозоны выросли за январь на 0,2%, а за год на 7,8%.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 6999,83 п. (-3,30%),

· DAX - 13232,53 п. (-3,40%),

· CAC 40 - 6159,69 п. (-3,43%).

Все сырьевые товары российского экспорта дорожают

· Рост сырьевых контрактов продолжается. Нефть также торгуется в плюсе. Даже заключение сделки с Ираном в ближайшие дни не будет означать резкое увеличение предложения. Эксперты отрасли полагают, что в течение 1-3 месяцев Иран сможет дополнительно поставлять до 0,5 млн бар. в сутки, а в течение года и более нарастить экспорт до 1,0-1,3 млн бар.

· Алюминий вновь обновил исторический максимум. Палладий на максимуме с июля 2021, серебро дорожает пятую неделю подряд. Золото подорожало за неделю почти на 3%, игнорируя укрепление доллара. На рынке ждут увеличение закупок центральными банками. Цена на СПГ в Азии достигла рекордных $59,762 за миллион британских термических единиц. Год назад цена была в десять раз ниже. Фактически, всё, что связано с российским экспортом, находится на траектории роста.

По состоянию на 15:20 мск:

· Brent - $112,55 (+1,89%),

· WTI - $110,1 (+2,26%),

· Алюминий - $3805 (+2,38%),

· Золото - $1951,2 (+0,79%),

· Медь - $10642,85 (+0,96%),

· Никель - $28225 (+4,94%),

· Палладий - $2862 (+4,80%).

Рост сырьевых цен может заставить ФРС действовать более активно

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка около 1,1% в начале торгов. Ситуация на рынке остаётся негативной из-за геополитического кризиса.

· Перед выходными могут преобладать продажи, так как инвесторы не уверены в дальнейшем развитии международной ситуации. Рост цен на сырьевые товары угрожает ускорением инфляции и реализации предупреждений ФРС, что в таких обстоятельствах может быть выбран план более активного ужесточения денежной политики.

· Впереди также публикация отчёта по безработице. Ожидается 450 тыс. новых рабочих мест за февраль и есть повод для более оптимистичной цифры, так как экономика США быстро расстаётся с ограничениями пандемии.