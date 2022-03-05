Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 марта: 6 612,7002 руб/1 г золота и 86,1000/1 г серебра ЦБ РФ с 5 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 612,7002 руб.

1 грамм серебра - 86,1000 руб.

1 грамм платины - 3 694,5100 руб.

1 грамм палладия - 9 494,8301 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 341,2902 р. (4,91%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,0000 р. (4,44%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 218,3201 р. (5,58%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 386,0499 р. (3,91%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



