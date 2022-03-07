Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 марта: 6 617,7998 руб/1 г золота и 85,5600/1 г серебра ЦБ РФ с 6 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 617,7998 руб.

1 грамм серебра - 85,5600 руб.

1 грамм платины - 3 714,9199 руб.

1 грамм палладия - 10 086,7695 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,0998 р. (0,08%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5400 р. (0,63%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 20,4100 р. (0,55%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 591,9399 р. (6,23%) . dims

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