«Фридом Финанс»: В центре внимания — сырье и энергетика

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:



Торговая сессия для основных американских фондовых индексов завершилась в минусе. S&P 500 опустился на 0,79%, до 4363 пунктов, Dow Jones снизился на 0,53%, Nasdaq потерял 1,66%. Шесть из одиннадцати секторов из индекса широкого рынка закрылись в красной зоне. Среди них худшую динамику показали представители финансовой индустрии (-1,96%) и ИТ (-1,78%). В плюсе оказались сектора энергетики (+2,85%) и коммунальных услуг (+1,19).

Отчет Broadcom (AVGO: +3%) за первый фискальный квартал и прогнозы на текущий трехмесячный период оказались лучше ожиданий. Аналитики отметили опережающий предложение спрос и максимальную в отрасли рентабельность.

Выручка и маржинальность Smith & Wesson Brands (SWBI: -12,5%) за третий фискальный квартал недотянули до общерыночного консенсуса. Менеджмент отметил снижение спроса после прохождения пика пандемии.

Результаты Costco Wholesale (COST: -1,4%) превысили прогнозы. Компания демонстрирует рост членских взносов и непрофильных направлений бизнеса, включая туристический сегмент. В то же время аналитики опасаются, что ожидания компании в отношении будущих периодов слишком оптимистичны.

Сегодня инвесторы продолжат следить за динамикой цен на энергоносители. Накануне глава Госдепа Энтони Блинкен подтвердил, что США ведут активные переговоры с Европой о запрете импорта российской нефти. Администрация Байдена испытывает давление со стороны законодателей, требующих прекратить поставки в страну нефти из РФ, хотя специалисты выражают обеспокоенность по поводу влияния такого решения на цены на газ, которые достигли максимумов с июля 2008 года. В ближайшей перспективе основная задача США — увеличить диверсификацию импорта энергоносителей.

Наблюдается прогресс в переговорах по ядерной сделке с Ираном. Тегеран согласился обеспечить условия для ускорения расследования МАГАТЭ. Axios отмечает, что советники Байдена обсуждают визит в Саудовскую Аравию этой весной, чтобы убедить королевство выйти из соглашения ОПЕК+ и увеличить добычу нефти. Высокопоставленные чиновники США также посетили Венесуэлу для обсуждения возможного ослабления нефтяных санкций (WSJ).

Неопределенность сохраняется и в отношении предложения сырьевых товаров, что стимулирует рост цен на металлы. На этом фоне Китай пообещал увеличить запасы ключевых ресурсов и заявил, что поставки энергии и сырья остаются недостаточными. В фокусе находятся и сельскохозяйственные товары: фьючерсы на пшеницу в Чикаго обновили 14-летний максимум. Китай выразил обеспокоенность по поводу внутреннего предложения пшеницы, после того как министр сельского хозяйства страны заявил, что условия для озимых посевов могут оказаться худшими в истории.

Биржевые площадки АТР на торгах 7 марта продемонстрировали нисходящую динамику. Японский Nikkei упал на 2,94%, китайский CSI 300 опустился на 3,19%, гонконгский Hang Seng снизился на 3,87%. EuroStoxx 50 с открытия торгов теряет 2,94%.

Фьючерс на нефть марки Brent превысил отметку $125 за баррель. Цена на золото превзошла $2000 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4220–4270 пунктов.

Публикации значимой макростатистики сегодня не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 37 пунктов.

S&P 500 продемонстрировал отскок от верхней границы нисходящего канала. Индикатор RSI остается вблизи нейтрального уровня, а MACD не подает определенных сигналов. Позиции «быков» по-прежнему выглядят слабо. Краткосрочный тренд сохраняет нисходящую направленность в преддверии ужесточения финансовых условий и усиления рыночных рисков. Нисходящая динамика фьючерсов говорит о возможности продолжения снижения в рамках обозначенного канала. Ближайшая поддержка расположена на уровне 4115 пунктов.

В этот четверг, 10 марта, отчетность за четвертый календарный квартал прошлого года опубликуют Oracle (ORCL) DocuSign (DOCU) и Rivian Automotive (RIVN).

EPS non-GAAP крупнейшего провайдера решений для управления базами данных ожидается на уровне $1,18 (+1,7% г/г), а выручка может достигнуть $10,5 млрд (+4,2% г/г). За последние два года результаты Oracle в большинстве случаев превышали консенсус ожиданий в отношении прибыли. В качестве драйверов роста остаются показатели обслуживания существующих клиентов баз данных и облачных ERP-решений. При этом катализаторов ускорения роста прибыли недостаточно для повышения оценочных мультипликаторов. Руководство компании прогнозирует однозначный темп роста выручки в сегменте программного обеспечения, а операционная маржа в текущем году может снизиться из-за увеличения инвестиций в облачные технологии.

EPS non-GAAP провайдера решений для электронного документооборота прогнозируется на уровне $0,48 (+30% г/г) при выручке в объеме $562 млн (+30%). Основным драйвером роста выручки от подписки и различных сервисов должно стать уверенное расширение клиентской базы. DocuSign может остаться бенефициаром пандемии и продолжит наращивать число абонентов за счет сильного тренда на цифровую трансформацию.

Консенсус в отношении производителя автомобилей предусматривает убыток на акцию в объеме $1,79 при выручке на уровне $60,5 млн. Акции Rivian за прошлую неделю упали на 27% после объявления о повышении цен на некоторые из своих автомобилей до 20%, чтобы компенсировать инфляцию. Причем в цене поднимутся уже забронированные заказы. Компания лидирует среди американских стартапов, стремящихся конкурировать с Tesla, Ford и General Motors. Rivian Automotive запустила производство продукции в конце прошлого года и находится на ранних стадиях наращивания выпуска электромобилей.