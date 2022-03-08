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Курсы валют ЦБ РФ на 8 марта: 105,8124 руб/доллар США и 115,6212 руб/евро

ЦБ РФ с 6 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 105,8124 руб.
  • 1 евро - 115,6212 руб.
  • 10 китайских юаней - 167,4250 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0000 р. (0,00%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,9100 р. (0,78%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0240 р. (0,01%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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