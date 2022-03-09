«Фридом Финанс»: Сырьевое ралли продолжается

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торговая сессия 7 марта для основных американских фондовых индексов завершилась снижением. S&P 500 опустился на 2,95%, до 4201 пункта, Dow Jones скорректировался на 2,37%, Nasdaq потерял 3,62%. Девять из 11 секторов из индекса широкого рынка закрылись в минусе. В плюсе оказались энергетические (+1,57%) и коммунальные компании (+1,31%).

Председатель GME и основатель Chewy Райан Коэн объявил о покупке 9,8% акций Bed Bath & Beyond (BBBY, +34,2%). Кроме того, в письме к совету директоров BBBY Коэн призвал компанию изучить варианты полной продажи или разделения бизнеса по реализации детских товаров.

Сообщается, что Google ведет переговоры о приобретении Mandiant (MNDT: +16,1%). Ранее агентство Bloomberg указывало, что Microsoft также рассматривает возможность поглощения этой компании.

Cornerstone Building Brands (CNR: +13,1%) будет приобретена Clayton, Dubilier & Rice по цене $24,65 за акцию денежными средствами. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2022 года.

Товарные рынки продолжают ралли в связи с геополитическими событиями. Внимание инвесторов сосредоточено на вопросе о том, будут ли страны Запада сокращать импорт энергоносителей из России. С одной стороны, эта идея довольно популярна в США. С другой — многие европейские союзники Штатов демонстрируют гораздо меньшую готовность к резким мерам ввиду большей зависимости их рынков от российских энергоносителей. Агентство Reuters сообщает, что США готовы двигаться вперед в одиночку, если это необходимо, вне зависимости от решения европейских лидеров.

Руководители Exxon Mobil и Chevron заявили в понедельник, что наращивают добычу сырой нефти, поскольку цены на бензин в США выросли до $4 за галлон на фоне ожиданий, что президент Джо Байден и Конгресс запретят импорт российской нефти, но компании предупредили, что не стоит ожидать новых поставок в одночасье. Такая цена на топливо оказывает давление на акции широкого рынка. Bloomberg сообщает, что авиакомпании США, чьи расходы на топливо составляют существенную долю прямых затрат, вряд ли смогут повысить тарифы настолько, чтобы полностью компенсировать расходы на авиатопливо, которые находятся на самом высоком уровне более чем за 10 лет.

Биржевые площадки АТР на торгах 8 марта продемонстрировали нисходящую динамику. Японский Nikkei упал на 1,71%, китайский CSI 300 опустился на 2,01%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,5%. EuroStoxx 50 с открытия торгов теряет 0,82%.

Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на отметке $125 за баррель. Цена на золото составляет $2025 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4140–4260 пунктов.

Сегодня запланирована публикация данных об объеме товарных запасов. Ожидается, что рост в январе составил 0,8%, что соответствует декабрьскому показателю.

Индекс настроений от Freedom Finance продолжил снижение и достиг 33 пунктов.

S&P 500 продемонстрировал отскок от верхней границы нисходящего канала. Индикатор RSI продолжает находиться вблизи нейтрального уровня, а MACD не подает определенных сигналов. Позиции «быков» по-прежнему выглядят слабо. Краткосрочный тренд сохраняет нисходящую направленность в преддверии ужесточения финансовых условий и усиления рыночных рисков. Нисходящая динамика фьючерсов говорит о возможности продолжения снижения в рамках обозначенного канала. Ближайшая поддержка расположена на уровне 4115 пунктов.