«Фридом Финанс»: Инфляция толкает вверх доходность трежерис

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 8 марта основные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 снизился на 0,72%, до 4170 пункта, Dow Jones потерял 0,56%, Nasdaq скорректировался на 0,28%. Почти все входящие индекс широкого рынка отрасли закрылись в минусе. Исключениями стали эмитенты из энергетического сектора (+1,39%) и отрасли циклических потребительских товаров (+0,06%). В лидерах падения оказались представители индустрии нециклических потребительских товаров (-2,64%).

Alphabet Inc. (GOOG: +0,64%) объявила о приобретении компании Mandiant Inc. (MNDT: -2,00%) за $5,4 млрд.

Apple Inc. (AAPL: -1,17%) представила новый iPhone SE с поддержкой 5G.

Alaska Air Group Inc. (ALK: +6,82%) в первом полугодии на 5% сократит количество перелетов из-за резкого роста расходов на топливо.

Сектор сырья и материалов остается в центре внимания инвесторов. Цены на никель на Лондонской бирже металлов (LME) накануне поднялись более чем вдвое, в моменте превышая $100 тыс. за тонну. Несмотря на последовавший откат котировок, LME приостановила торги этим инструментом до конца дня.

Джо Байден утвердил запрет на импорт российских энергоносителей в США, а Великобритания намерена отказаться от российской нефти к концу года. В ЕС подобных планов не рассматривают. Здесь обсуждается выпуск европейских облигаций для финансирования расходов на энергетику и оборону.

Долговой рынок реагирует на ожидаемое усиление инфляционного давления из-за сбоев в цепочках поставок, которое может вынудить ФРС более интенсивно ужесточать денежно-кредитную политику. Доходность 10-летних трежерис остановилась на отметке 1,87%, что на 12 б.п. выше показателя, зафиксированного 7 марта. Доходность «двухлеток» выросла на 8 б.п., до 1,63%, доходность 30-летних бумаг увеличилась до 2,24%.

Торги 9 марта на площадках Юго-Восточной Азии завершились в минусе. Китайский CSI 300 упал на 0,92%, японский Nikkei 225 снизился на 0,30%, гонконгский Hang Seng потерял 0,51%. EuroStoxx 50 с открытия сессии растет на 2,74%.

Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $127,98 за баррель. Золото торгуется по $2040,1 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4260–4310 пунктов.

Сегодня выйдут данные по числу открытых вакансий в США за январь (консенсус: 10,92 млн, без изменений по сравнению с уровнем декабря).

Индекс настроений от Freedom Finance упал на один пункт, до 32.

S&P 500 продолжил движение к нижней границе нисходящего канала. Индикатор RSI устремился в зону перепроданности, а MACD не подает четких сигналов. Позиции «быков» по-прежнему выглядят слабо. Краткосрочный тренд остается «медвежьим» в преддверии ужесточения финансовых условий и усиления рыночных рисков.