«Фридом Финанс»: Снижение нефтяных цен ослабило инфляционные опасения

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торговая сессия 9 марта завершилась ростом основных американских фондовых индексов. S&P 500 поднялся на 2,57%, до 4278 пунктов, Dow Jones прибавил 2,00%, Nasdaq вырос на 3,59%. Большинство секторов, включенных в индекс широкого рынка, закрылись в плюсе. Исключением стали энергетики (-3,18%) и провайдеры коммунальных услуг (-0,78%) ввиду коррекции цен на нефть. В лидерах роста оказались ИТ-компании (+3,98%) и эмитенты из финансового сектора (+3,61%). Crowdstrike Holdings (CRWD: +8,31%) превзошла медианные прогнозы выручки и прибыли за четвертый квартал. Менеджмент представил оптимистичный гайденс на текущий год, также превысивший ожидания. Совет директоров General Electric (GE: +3,5%) одобрил программу buy back на сумму $3 млрд. Последний раз обратный выкуп акций компания проводила в 2017 году. Amazon Inc. (AMZN: +2,4%) объявила о проведении сплита акций в соотношении 20:1 в мае. Компания также сообщила о планах выкупа своих ценных бумаг на сумму до $10 млрд.

В среду стоимость майских фьючерсов на Brent снизилась на 13,2%, апрельские фьючерсы на марку WTI скорректировались вниз на 12,5%. Снижение нефтяных котировок произошло на фоне заявлений ОАЭ в поддержку ускорения темпов добычи сырья странами, входящими в ОПЕК+. В рамках текущих договоренностей картель увеличивает добычу на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) ежемесячно. По оценке Reuters, ОАЭ может предложить рынку дополнительно около 800 тыс. б/с, что могло бы компенсировать отказ США и Канады от российских поставок сырья. Другим сигналом стало заявление МЭА о возможности увеличения вывода на рынок нефти из стратегических резервов. На прошлой неделе страны — члены МЭА уже объявили о продаже 60 млн баррелей (около 4% совокупных резервов).

Охлаждение цен на нефть и сырье несколько ослабило инфляционные опасения. Однако геополитический фактор, как ожидается, будет способствовать росту цен на продовольствие в течение года и замедлит восстановление цепочек поставок. Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных потребительской инфляции в США за февраль. Хотя политика ФРС в большей степени определяется динамикой циклических компонентов, не учитывающих волатильные цены на топливо и продукты питания, ожидается, что базовый ИПЦ продемонстрирует максимальный рост с 1982 года. Ослабление влияния штамма «омикрон», вероятно, способствовало росту цен на авиабилеты, аренду авто и бронирование гостиниц. Стоимость аренды жилья, как ожидается, продолжит повышаться высокими темпами. Траектория изменения ставки ФРС после первого поднятия в марте остается неопределенной. Рынок фьючерсов в настоящий момент предполагает постепенное повышение ставки в 2022 году.

Биржевые площадки АТР продемонстрировали позитивную динамику индексов. Японский Nikkei прибавил 3,94%, китайский CSI 300 вырос на 1,57%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,27%. EuroStoxx 50 с открытия торгов опустился на 1,09%. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $116 за баррель. Цена на золото составляет $1986 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4230–4330 пунктов.

Сегодня будет опубликован индекс потребительских цен в США за февраль. Согласно консенсус-прогнозу, темпы потребительской инфляции составят 0,8% м/м и 7,9% г/г (после 0,6% м/м и 7,5% г/г в январе).

Индекс настроений от Freedom Finance держится на уровне 34 пунктов.

S&P 500 продемонстрировал отскок после падения на протяжении четырех торговых сессий подряд. Тем не менее позиции «быков» по-прежнему выглядят слабо. RSI восстановился до нейтрального уровня, а индикатор MACD не подает определенных сигналов к развороту тренда. В краткосрочной перспективе движение индекса широкого рынка сохраняет нисходящую направленность в преддверии ужесточения финансовых условий и усиления рыночных рисков. Ближайшая поддержка расположена на уровне 4115 пунктов.

Сегодня отчетность за четвертый календарный квартал прошлого года опубликуют Oracle (ORCL) и Rivian Automotive (RIVN).

EPS non-GAAP крупнейшего провайдера решений для управления базами данных ожидается на уровне $1,18 (+1,7% г/г), а выручка может достигнуть $10,5 млрд (+4,2% г/г). За последние два года результаты Oracle в большинстве случаев превышали консенсус ожиданий в отношении прибыли. В качестве драйверов роста остаются показатели обслуживания существующих клиентов баз данных и облачных ERP-решений. При этом катализаторов ускорения роста прибыли недостаточно для повышения оценочных мультипликаторов. Руководство компании прогнозирует однозначный темп роста выручки в сегменте программного обеспечения, а операционная маржа в текущем году может снизиться из-за увеличения инвестиций в облачные технологии.

Консенсус в отношении производителя автомобилей предусматривает убыток на акцию в объеме $1,79 при выручке на уровне $60,5 млн. Акции Rivian за прошлую неделю упали на 27% после объявления о повышении цен на некоторые из своих автомобилей до 20%, чтобы компенсировать инфляцию. Причем в цене поднимутся уже забронированные заказы. Компания лидирует среди американских стартапов, стремящихся конкурировать с Tesla, Ford и General Motors. Rivian Automotive запустила производство продукции в конце прошлого года и находится на ранних стадиях наращивания выпуска электромобилей.