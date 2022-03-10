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Курсы валют ЦБ РФ на 10 марта: 116,0847 руб/доллар США и 126,4395 руб/евро

ЦБ РФ с 10 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 116,0847 руб.
  • 1 евро - 126,4395 руб.
  • 10 китайских юаней - 183,7190 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 10,2723 р. (9,71%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 10,8183 р. (9,36%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 16,2940 р. (9,73%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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