Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 марта: 7 610,1602 руб/1 г золота и 97,4900/1 г серебра ЦБ РФ с 10 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 7 610,1602 руб.

1 грамм серебра - 97,4900 руб.

1 грамм платины - 4 295,7700 руб.

1 грамм палладия - 11 196,6201 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 992,3602 р. (15,00%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 11,9300 р. (13,94%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 580,8501 р. (15,64%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1 109,8505 р. (11,00%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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