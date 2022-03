«Фридом Финанс»: Инвесторы перекладываются в бумаги «стоимости»

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 10 марта основные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 снизился на 0,43%, до 4259 пунктов, Dow Jones потерял 0,34%, Nasdaq скорректировался на 0,95%. Лидерами роста стали эмитенты из энергетического сектора (+3,07%) и отрасли циклических потребительских товаров (+1,16%). В лидерах падения оказались технологические компании (-1,76%).

Rivian Automotive Inc (RIVN: -6,35%) сообщила о возможном сокращении в 2022 году запланированного ранее объема производства вдвое, до 25 тыс. автомобилей. CrowdStrike Holdings Inc (CRWD: +12,50%) отчиталась за четвертый квартал выручкой в размере $431 млн, превзойдя консенсус-прогноз на уровне $410,9 млн. Genesco Inc (GCO: +11,78%) увеличила годовой объем продаж на 36%, до $2,4 млрд.

10 марта был опубликован общий индекс потребительских цен за февраль. Показатель повысился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, что совпало с ожиданиями. Базовый индекс потребительских цен (не включает цены на продукты питания и энергоносители) также в соответствии с прогнозом увеличился на 0,5% м/м. В годовом исчислении общий ИПЦ вырос на 7,9% по сравнению с 7,5% в январе, а базовый ИПЦ поднялся на 6,4%, что выше +6,0% в предыдущем месяце. Таким образом, инфляция не просто высока, но и продолжает разгоняться на фоне ралли на сырьевых рынках, наблюдаемого в этом месяце. Высокие инфляционные ожидания заставляют инвесторов активно перекладываться в акции «стоимости» на фоне роста требуемой доходности на долговом рынке.

Доходность 10-летних трежерис остановилась на отметке 2,01%, что на 6 б.п. выше показателя, зафиксированного 10 марта. Доходность «двухлеток» выросла на 4 б.п., до 1,72%, показатель для 30-летних бумаг увеличился до 2,39%.

Торги 10 марта на площадках Юго-Восточной Азии завершились преимущественно в красной зоне. Китайский CSI 300 вырос на 0,32%, японский Nikkei 225 снизился на 2,05%, гонконгский Hang Seng потерял 1,47%. EuroStoxx 50 с открытия сессии растет на 0,29%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $109,33 за баррель. Золото торгуется по $1998,1 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4250–4300 пунктов.

Публикации значимой макростатистики сегодня не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance упал на два пункта, до 32.

S&P 500 снова перешел к снижению в рамках нисходящего канала. Индикатор RSI продолжает находиться около зоны перепроданности, а MACD не подает четких сигналов. Возможно развитие бокового или слабого позитивного движения.