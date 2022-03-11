Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 марта: 7 731,4199 руб/1 г золота и 101,3000/1 г серебра ЦБ РФ с 11 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 7 731,4199 руб.

1 грамм серебра - 101,3000 руб.

1 грамм платины - 4 164,3999 руб.

1 грамм палладия - 11 366,9404 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 121,2598 р. (1,59%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,8100 р. (3,91%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 131,3700 р. (3,06%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 170,3199 р. (1,52%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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