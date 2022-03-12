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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 марта: 7 475,2100 руб/1 г золота и 97,3900/1 г серебра

ЦБ РФ с 12 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 7 475,2100 руб.
  • 1 грамм серебра - 97,3900 руб.
  • 1 грамм платины - 4 001,3899 руб.
  • 1 грамм палладия - 11 103,2998 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 256,2099 р. (3,31%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,9100 р. (3,86%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 163,0099 р. (3,91%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 263,6404 р. (2,32%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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