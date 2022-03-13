Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 марта: 7 475,2100 руб/1 г золота и 97,3900/1 г серебра ЦБ РФ с 12 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 7 475,2100 руб.

1 грамм серебра - 97,3900 руб.

1 грамм платины - 4 001,3899 руб.

1 грамм палладия - 11 103,2998 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 256,2099 р. (3,31%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,9100 р. (3,86%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 163,0099 р. (3,91%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 263,6404 р. (2,32%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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