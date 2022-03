«Фридом Финанс»: Распродажи китайских акций в США носят временный характер

Распродажи китайских акций в США носят временный характер

Аналитики «Фридом Финанс»:

10 марта на торгах в США наблюдалось самое значительное снижение акций китайских компаний начиная с кризисного 2008 года. Индекс NASDAQ Golden Dragon China, включающий 30 наиболее технологичных компаний Китая, по итогам сессии потерял 10,01%. Самое заметное снижение среди бумаг из состава бенчмарка показали расписки GDS Holdings Ltd. (-15,41%) и Bilibili inc. (-14,10%). Однако снижение китайских бумаг не ограничилось бигтехами: существенно корректировались также голубые фишки из других отраслей экономики, в том числе депозитарные расписки JD.com (-15,90%), XPeng Inc (-9,01%) и Alibaba Group Holding Ltd (-8%).

Распродажа китайских активов обусловлена опасениями инвесторов по поводу делистинга некоторых компаний. Так, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) назвала пять компаний, которые могут быть затронуты этим решением. Вопрос об исключении китайских эмитентов из котировального списка поднимался и ранее, поскольку, вопреки законам США о раскрытии информации об итогах проведенного аудита и о связи с государственными органами, компании из Поднебесной нередко пренебрегают этими требованиями.

Однако хотим отметить, что даже пять компаний из указанного списка не обязательно подвергнуться процедуре делистинга: американский регулятор дает им три года для того, чтобы изменить подход к раскрытию информации в соответствии с действующим законодательством США.

Распродажи китайских бумаг ускорились после заявления чиновников Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая о том, что они готовы совместно работать с коллегами из США в рамках проверок бухгалтерской отчетности и уважают эти требования, но при этом выступают против политизации регулирования ценных бумаг.

Несмотря на повышение рисков для китайских бумаг, мы убеждены, что распродажи носят временный характер, поскольку они основаны лишь на долгосрочных опасениях. В самих компаниях, которые были включены в упомянутый список, утверждают, что работа по соблюдению требований законодательства ведется и они рассчитывают сохранить свои позиции на американской бирже, для чего разрабатываются и внедряются дополнительные бизнес-процессы. Как следствие, мы считаем, что сейчас можно присмотреться к подешевевшим депозитарным распискам китайских компаний с двойным листингом, чья капитализация и бизнес не вызывают опасений.