«Открытие»: Обзор на неделю с 14 по 18 марта 2022 года

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

· Банк России принял решение не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, а также в секции рынка СПФИ.

· Торги в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка (включая индексные контракты) пройдут в режиме «Закрытие позиций - адресные заявки». По инструментам денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках торги пройдут в обычном режиме с 10 до 18:45 мск.

· Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской Биржи будут открываться в 10:00 мск.

Итоги предыдущей недели

На прошлой неделе российский рынок не торговался. Соответственно, значения индексов остались на уровнях по индексу МосБиржи - 2470,48 п., а по индексу РТС - 936,94 п. Пара EUR-USD упала с $1,0932 до $1,0916. USD-RUB поднялась с 105,00 до 114,25, а EUR-RUB с 118,99 до 121,03. Нефть Brent подешевела с $118,11 до $111,74 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1956,70 до $1997,70 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 1054,28 до 1064,15 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 4328,87 п. до 4204,31 п.

Российские акции не торговались, как на Московской Бирже, так и в Лондоне. Впрочем, некоторая подготовка к возобновлению торгов всё же ведётся. Глава государства подписал закон о выделении 1 трлн рублей из ФНБ на покупку акций российских компаний. «Газпром» и «Роснефть» без особого шума выплатили свои обязательства по еврооблигациям. Рубль ослаб, но пока сложно говорить о реализации обязательной продажи 80% валютной выручки в полном объёме. Вероятно, что близящийся налоговый период способен существенно повлиять на курс. На предстоящей неделе торгов акциями вновь не будет, но постепенно биржа начнёт восстанавливать свою обычную работу.

Внешние площадки жили в потоке геополитических новостей и данных по инфляции. В ЕЦБ решили более быстро свернуть программу покупки активов. По сути, программа завершится уже в июне. Также регулятор не исключает повышение ставки до конца года. В США у ФРС также всё больше поводов для жёсткой позиции. Потребительская инфляция достигла уже 7,9% в феврале и при сложившейся ситуации сложно ожидать замедление темпов роста цен. Нефть поднималась выше $130 на опасениях по поводу перебоев поставок из РФ, пшеница на многолетних максимумах по той же причине. Торги никелем в Лондоне были остановлены на несколько дней из-за резкого взлёта цены (в моменте тонна этого металла стоила более $100000). Впереди новая неделя и самое пристальное внимание будут вызывать данные по инфляции.

События предстоящей недели

Германия сообщит в понедельник динамику оптовых цен за февраль. Франция поделится статистикой внешней торговли. Далее особой статистики нет, но будут размещаться краткосрочные векселя Франции, а также США. В России выйдут уточнения по торговому балансу.

Австралия во вторник опубликует статистику цен на жильё в IV квартале. Резервный Банк Австралии опубликует протокол своего последнего заседания. Далее начнут поступать китайские данные по инвестициям в основной капитал, росту промышленности и розничных продаж. Ожидается, что в феврале темпы роста китайской промышленности замедлились до 3,9% с 4,3% в январе, а розничные продажи ускорили рост до 3,0% с 1,7%. Безработица в Великобритании могла сократиться до 4,0% в январе с 4,1% в декабре. Днём выйдут германские индикаторы от ZEW: текущих условий и экономических настроений. ОПЕК выпустит свой ежемесячный отчёт по рынку нефти с прогнозами. Далее внимание переключится на США, где выйдут данные по ценам производителей за февраль. Ожидается, что базовый PPI ускорит рост до 8,7% с 8,3% в январе. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка мог повыситься до 7,25 п. в марте с 3,10 п. в феврале. В России «Детский мир» предоставит отчётность за 2021 год.

Ночью в среду выйдет отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Новая Зеландия опубликует баланс счёта текущих операций за IV квартал. В Японии выйдут цифры по экспорту и импорту. Ожидается, что Темпы роста экспорта ускорились в феврале до 21% с 9,6% в январе, а импорта снизились до 28% с 38,7% в январе. Японская промышленность могла снизить темпы производства на 1,3% за январь. В Китае опубликуют статистику роста цен на жильё. В январе темпы роста цен составляли всего 2,1%. Днём Международное Энергетическое Агентство опубликует свой ежемесячный доклад по глобальному энергетическому рынку. Розничные продажи в США могли увеличиться на 0,4% за февраль. Инфляция в Канаде могла ускориться до 5,5% в феврале с 5,1% в январе. Далее в США индекс рынка жилья от NAHB, отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. Главным событием дня станут итоги заседания FOMC ФРС США. Ожидается, что ставка будет повышена минимум на 25 базисных пункта, но также нельзя исключать повышения на 50 базисных пункта. Кроме того, ФРС опубликует прогнозы по ставке и экономике. В России отчётность по МСФО предоставят «РусАл» и En+Group.

Новая Зеландия в четверг уточнит данные по росту ВВП в IV квартале. Япония опубликует статистику базовых машиностроительных заказов. Австралия может сообщить о снижении безработицы до 4,1% в феврале с 4,2% в январе. Днём в еврозоне уточнят данные по инфляции за февраль (первоначальная оценка 5,8%). До этого выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард. Банк Англии может принять решение о повышении ключевой ставки на 25 базисных пункта до 0,75%. В США традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а также статистика новых строительств и разрешений на них. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии мог снизиться до 15,0 п. в марте с 16,0 п. в феврале. Промышленность США могла увеличить выпуск на 0,5% за февраль. В России отчётность по МСФО предоставит «Белуга Групп».

Япония в пятницу может сообщить об ускорении инфляции. Ожидается, что годовые темпы базовой инфляции ускорились до 0,6% в феврале с 0,2% в январе. Банк Японии, скорее всего, не изменит параметры денежной политики. В еврозоне выйдут данные по стоимости рабочей силы и торговому балансу. В США данные по продажам на вторичном рынке жилья, а также индекс опережающих экономических индикаторов. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. На этот день также запланированы многочисленные выступления представителей ФРС, включая Ч. Эванса. В России ЦБ РФ проведёт заседание по ставке, но пока сложно говорить о каких-либо ожиданиях рынка.

Японские акции радуются слабой иене

· Новую неделю азиатские площадки начали разнонаправленной торговлей. В Японии радуются прерванному ралли нефти, а в Китае переживают о резком росте заболеваемости COVID-19.

· Особенностью китайской политики в отношении COVID-19 является нулевая терпимость к распространению вируса. Соответственно, постоянные блокады очагов заболеваемости привели к тому, что у населения нет сформированного иммунитета. Учитывая высокую скорость распространения COVID-19-Omicron, китайская экономика может оказаться в сложном положении, как из-за нулевой терпимости к вирусу, так и по причине бесконтрольного роста заболеваемости. Плюс к этому застарелые проблемы и новые угрозы со стороны США. В Гонконге продолжилось падение акций технологичных компаний на опасениях делистинга с американских площадок. Сектор технологичных компаний терял более 7%. Китайский регулятор также выпустил очередные правила и указания по ограничениям доступа для несовершеннолетних. От компаний интернет-индустрии требуют введение режимов, специально разработанных для юной аудитории. Падение объёмов ипотечного кредитования привело к провалу акций застройщиков ещё на 9%.

· Японские инвесторы были более оптимистичны. Нефть торговалась в минусе, а значит текущий энергетический кризис пока не кажется чем-то необычным. В лидерах был финансовый сектор, который рассчитывает на более высокие доходы в условиях высокой доходности бондов. Бумаги автомобилестроителей позитивно реагировали на слабость иены, которая упала относительно доллара до 117,7 по сравнению с 115,0-115,5 неделей ранее. Под давлением были лишь бумаги коммунальных услуг.

По состоянию на 8:30 мск:

· NIKKEI 225 - 25413,20 п. (+1,00%),

· Hang Seng - 19820,38 п. (-3,57%),

· Shanghai Composite - 3260,37 п. (-1,49%).

Нефть под давлением из-за опасений снижения спроса в Китае

· Нефть начинает новую неделю небольшим снижением. Brent торгуется в районе $110 за баррель. Негативом служит ситуация с распространением COVID-19 в Китае, где не сформировался естественный иммунитет из-за политики нулевой терпимости к распространению вируса. Кроме того, рынок склонен к продажам на ожиданиях повышения ставки ФРС, которое с большой вероятностью состоится в предстоящую среду.

По состоянию на 8:50 мск:

· Brent - $109,88 (-2,48%),

· WTI - $106,23 (-2,84%),

· Алюминий - $3457,5 (-0,73%),

· Золото - $1977,4 (-0,38%),

· Медь - $10095 (-1,01%),

· Палладий - $2698,5 (-3,51%).