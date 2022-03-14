Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 14 марта: 116,7517 руб/доллар США и 128,9523 руб/евро

ЦБ РФ с 12 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 116,7517 руб.
  • 1 евро - 128,9523 руб.
  • 10 китайских юаней - 184,6780 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 3,6268 р. (3,01%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 4,0058 р. (3,01%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 5,7370 р. (3,01%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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