«Фридом Финанс»: Геополитика в фокусе внимания

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Сессию 11 марта основные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 снизился на 1,3%, до 4204 пунктов, Dow Jones потерял 0,69%, Nasdaq скорректировался на 2,18%. Все сектора, входящие в индекс широкого рынка, продемонстрировали негативную динамику. В аутсайдерах оказались представители телекомов (-1,88%), ИТ (-1,8%) и производители циклических потребительских товаров (-1,79%).

Didi Global (DIDI: -44,1%) приостановила подготовку к IPO в Гонконге, так как ей не удалось удовлетворить требованиям регулятора по предотвращению утечек данных пользователей. Отчет DocuSign (DOCU: -20,1%) за четвертый квартал оказался сильнее ожиданий, однако прогноз на 2023 год разочаровал аналитиков, поскольку предполагает нормализацию спроса по мере ослабления влияния фактора пандемии. Квартальные результаты Rivian (RIVN: -7,6%) недотянули до консенсуса по выручке и EBITDA. Проблемы в цепочках поставок оказывают давление на объемы производства.

Сегодня участники рынка продолжат готовиться к мартовскому заседанию ФРС, на котором, скорее всего, будет принято решение о повышении ставки на 25 б.п. Заявления ФРС также могут коснуться планов относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики. Обсуждение влияния пандемии на состояние экономики в комментариях регулятора сменится оценкой геополитической неопределенности и ее последствий для инфляции. Участники рынка ожидают, что в текущем году ставка будет поднята пять-шесть раз, но ее целевой уровень остается предметом обсуж дения. Также инвестсообщество интересуют детали плана сокращения баланса ФРС, о начале его реализации, как ожидается, будет объявлено на майском заседании.

В фокусе внимания остается и рост цен на зерновые культуры. Украина и Россия — основные поставщики пшеницы в мире. В настоящее время Организация Объединенных Наций обеспокоена тем, что до 30% посевных площадей в Украине не будут засеяны или убраны в этом году. По данным ООН, в феврале мировые цены на продовольствие достигли исторического максимума, а продолжающийся геополитический конфликт может ускорить продовольственную инфляцию из-за закрытия портов Черного моря, затруднений с поставкой продукции из России и Украины и роста цен на удобрения, ведущими экспортерами которых являются РФ и Беларусь.

Торги 10 марта на площадках Юго-Восточной Азии завершились преимущественно в красной зоне. Китайский CSI 300 снизился на 3,06%, гонконгский Hang Seng упал на 4,97%, и лишь японский Nikkei 225 укрепился на 0,58%. EuroStoxx 50 с открытия сессии растет на 0,58%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $108 за баррель. Золото снижается до $1964 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4170–4250 пунктов.

Публикации значимой макростатистики на сегодня не запланировано.

Индекс настроений рынка от Freedom Finance находится на отметке 33 пункта, испытывая давление неопределенности в геополитике и ситуации на товарно-сырьевых биржах.

S&P 500 продолжает движение в рамках нисходящего канала. Индикаторы RSI и MACD указывают на слабость «быков». Ближайшей поддержкой для индекса широкого рынка выступает область 4115–4170 пунктов. В случае ее пробоя бенчмарк продолжит опускаться к нижней границе обозначенного канала, в район 4000 пунктов.

17 марта квартальную отчетность представит логистическая компания FedEx Corporation (FDX). Консенсус подразумевает рост ее выручки на 9% кв/кв, до $23,4 млрд, при увеличении скорректированной EPS на 34% г/г, до $4,65. Рентабельность по операционной прибыли ожидается на уровне 6,8%. Прогнозы предполагают более низкие результаты по сравнению с показателями финансового квартала, закончившегося в ноябре 2021 года. Это связано с тем, что в январе компания столкнулась с рядом проблем. Во-первых, у нее обострился дефицит кадров: из-за высокой заболеваемости COVID-19 летный экипаж был вынужден находиться на карантине. Во-вторых, на районы, в которых расположены главные хабы FedEx, обрушились штормы, из-за чего стабильная транспортировка грузов стала невозможной. Мы ожидаем, что реакция рынка на публикацию отчета FedEx будет нейтральной, поскольку вышеупомянутые факторы, вероятно, уже учтены в цене и прогнозе.