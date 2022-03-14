Инфляция в США за февраль составила 7,9%, что является максимальным значением за последние 40 лет. При этом эти данные по февральской инфляции еще не отражают ралли на товарных рынках.
Аналитики прогнозируют, что на заседании ФРС США в среду, 16 марта, первое повышение ставки.
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Инфляция в США за февраль составила 7,9%
Инфляция в США за февраль составила 7,9%, что является максимальным значением за последние 40 лет. При этом эти данные по февральской инфляции еще не отражают ралли на товарных рынках.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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